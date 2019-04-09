Токаев назвал дату досрочных выборов президента Казахстана
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.
С соответствующим заявлением во вторник, 9 апреля, выступил глава государства
«Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации — ред.) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента,
Он гарантировал гражданам прозрачность предстоящего голосования, отметив, что это его принципиальная позиция.
Согласно конституции Казахстана досрочные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их объявления.
Возглавлявший Казахстан почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал
Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Он переизбирался президентом независимого Казахстана пять раз. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально носит титул «Лидер нации». В июне 2018 года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.