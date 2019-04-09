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10:39 (мск), источник: Известия

Токаев назвал дату досрочных выборов президента Казахстана

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

С соответствующим заявлением во вторник, 9 апреля, выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем первом официальном обращении к народу.

«Я советовался по этому поводу с Елбасы (лидером нации — ред.) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий», — сказал президент в телеэфире республиканских каналов.

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Он гарантировал гражданам прозрачность предстоящего голосования, отметив, что это его принципиальная позиция.

Согласно конституции Казахстана досрочные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их объявления.

Возглавлявший Казахстан почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году. Очередные выборы казахстанского лидера должны были пройти в апреле.

Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Он переизбирался президентом независимого Казахстана пять раз. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально носит титул «Лидер нации». В июне 2018 года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

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