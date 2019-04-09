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10:49 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN: контракты на строительство стены на границе США и Мексики подпишут на этой неделе

Первые контракты на строительство стены на границе США с Мексикой планируется заключить уже на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По словам одного из них, подписание соглашений намечено на сегодня, 9 апреля. Речь идет о контрактах на поддержку работ на двух участках строительства стены в районе городов Юма (Аризона) и Эль-Пасо (Техас).

15 февраля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Мера позволила президенту получить дополнительные средства на возведение стены между США и Мексикой без одобрения Конгресса. После введения режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Дональда Трампа.

15 марта Сенат США принял резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой, однако американский президент наложил вето на документ. Палата представителей не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето.

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