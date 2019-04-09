Порошенко заявил о наличии у Киева ракет дальностью более 1000 км
Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии в стране крылатых ракет с радиусом поражения более 1000 км. По словам главы государства, они успешно прошли испытания.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии в стране крылатых ракет с радиусом поражения более 1000 км. По словам главы государства, они успешно прошли испытания.
Крылатая ракета способна нести боевой заряд весом 150 килограммов, отметил он в эфире ICTV. «Это высокоточная крылатая ракета, и это все создано украинскими специалистами», — уточнил Порошенко.
5 апреля украинский лидер рассказал об успешном испытании Киевом нового ракетного комплекса «Нептун». По словам его советника Юрия Бирюкова, боеприпас преодолевает расстояние в 300 км и может поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков уверен, что «россияне нервничают»
В феврале американские СМИ сообщали, что новейшая крылатая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны.
В Киеве неоднократно заявляли о возможностях Украины создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая «достанет до Москвы», и даже ядерное вооружение.
31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно результатам первого тура, лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,24% голосов. Порошенко набрал только 15,95%. Второй круг выборов пройдет 21 апреля.