Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Встреча Путина и Эрдогана переросла в масштабный спор
В России неожиданно начали выдавать номера нового формата
Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное
Охлобыстин и Пореченков ответили на оскорбление Зеленского
Как выглядит маленький дачный дом на берегу озера: фото
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в третий раз
На 61 году жизни скончался актёр Васильев
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером
Дочь Киркорова, Кожевникова с сыном и другие на премьере
Гимнастка завершила карьеру, сломав обе ноги во время прыжка
Сгорел один из самых крупных заводов России - СМИ
Как выглядят и чем занимаются звезды 80+
Всегда на связи: 6 стильных аксессуаров для телефона
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Россияне засобирались в Крым и Сочи
Фоторепортажи
16Умер режиссер Георгий Данелия
10Скончался Алексей Булдаков
10:55 (мск), источник: Известия

Порошенко заявил о наличии у Киева ракет дальностью более 1000 км

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии в стране крылатых ракет с радиусом поражения более 1000 км. По словам главы государства, они успешно прошли испытания.

Источник: Reuters

Крылатая ракета способна нести боевой заряд весом 150 килограммов, отметил он в эфире ICTV. «Это высокоточная крылатая ракета, и это все создано украинскими специалистами», — уточнил Порошенко.

5 апреля украинский лидер рассказал об успешном испытании Киевом нового ракетного комплекса «Нептун». По словам его советника Юрия Бирюкова, боеприпас преодолевает расстояние в 300 км и может поразить цели в Севастопольской бухте. Бирюков уверен, что «россияне нервничают» из-за этой ракеты.

В феврале американские СМИ сообщали, что новейшая крылатая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны.

В Киеве неоднократно заявляли о возможностях Украины создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая «достанет до Москвы», и даже ядерное вооружение.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно результатам первого тура, лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,24% голосов. Порошенко набрал только 15,95%. Второй круг выборов пройдет 21 апреля.

Выборы на Украине
00:39 (мск)Президент Украины извинился за предвыборный лозунг «или Порошенко, или Путин»
8 апреляПорошенко объявил себя русскоязычным человеком
8 апреляШтаб Зеленского попросил МВД обеспечить охрану кандидата
 Бесценное партнерство: Россия и Турция поспорили о стоимости газа
Деревенская мерка: что говорит исследование Росстата о жизни на селе
Генпрокуратура заявила о хищении в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Путин не смог договориться с Эрдоганом о цене на газ
Индия собралась купить у России 464 танка Т-90МС
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Как выглядит настоящий поезд из «Гарри Поттера» (фото)
Ученые рассказали, передается ли пьянство по наследству
Стало известно, насколько женщины работают больше мужчин
Спорт
Месси против «МЮ», Криштиану против обидчиков «Реала» 9 и 10 апреля - первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
В России неожиданно начали выдавать номера нового образца Оказывается, уже сейчас байкеры могут заказать компактные номера на свои мотоциклы, а владельцы праворульных «японцев» — новые двухстрочные госзнаки
Кино
Бузова, Киркоров, дочь Валерии на вручении премии в Москве Самых ярких отечественных исполнителей наградили на «Жара Music Awards»
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Названа главная опасность для жилья россиян
Дети
Сестра Фриске показала видео с племянником, растрогав сеть Наталья поздравила Платона с днем рождения
Леди
Анна Семенович снялась в фотосессии в плаще на голое тело Певица показала откровенный образ.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь