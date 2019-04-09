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11:09 (мск), источник: Газета.Ру

Путин не смог договориться с Эрдоганом о цене на газ

Россия и Турция не договорились о ценах на российский газ. Анкара хочет, чтобы цена была фиксированной и рассчитанной по определенной формуле. Москва настаивает на рыночном ценообразовании. Компромисс пока не найден.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом признал наличие разногласий между странами по цене на газ.

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В понедельник, 8 апреля Эрдоган посетил Москву и встретился с Путиным. Встреча двух лидеров произошла в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Перед вылетом в Москву Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с Путиным начало военной операции в Сирии. Однако на пресс-конференции в Кремле эта тема не была затронута. Акцент был сделан на деловой части переговоров и в первую очередь на обсуждении цены на российский газ для Турции.

Началось все с вопроса турецкого журналиста, который, судя по тону, не разделял радости по поводу роста товарооборота между Россией и Турцией. Представитель турецкой прессы намекнул, что в этом товарообороте имеется дисбаланс в пользу России.

В ответ на это президент России высказался довольно жестко.

Если мы говорим о балансе торговом, он может быть в пользу России, но это не значит, что все торговые отношения строятся в пользу России. Это абсолютно неверно. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы торговые отношения были сбалансированы.
Владимир Путин
президент России

По оценке российского лидера, переговоры были не «такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях — это не так».

«Это была деловая встреча», — подчеркнул президент РФ.

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Впрочем, российский лидер пояснил, что стороны будут продолжать поиск компромиссов по спорным вопросам. Например, одним из дискуссионных вопросов на переговорах было решение турецких властей увеличить налоговые обложения на продукцию металлургической промышленности из России.

Почем газ для турецкоподданных?

Кроме того, выяснилось, что «Газпром» и турецкие власти не могут найти компромисс по вопросу цен на газ.

«Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются “Газпромом” в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, “Газпром” предлагает другие решения», — сказал Путин.

Он уточнил, что Москва будет искать решение этой проблемы, так как дорожит турецким рынком и отношениями с «турецкими партнерами».

Я хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет.
Владимир Путин
президент России

В свою очередь Эрдоган отметил, что строительство сухопутной части газопровода «Турецкий поток» идет по плану. «Строительство морской части этого газопровода завершено. Строительство сухопутной части продолжается по плану. Нам предстоит задача вовремя, своевременно завершить строительство и этой части», — сказал Эрдоган.

Путин заявил, что необходимо завершить строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции. Это позволит ввести газопровод «Турецкий поток» в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» в 2018 году увеличила долю поставок газа в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений — 36,7%.

В 2017 году доля поставок газа в страны ЕС составляла 34,2%. В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря в обход транзитеров с планом продолжения до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год рассчитана на турецкий рынок, вторая — аналогичная — на поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Турецкой стороне это даст бесперебойные поставки российского газа и возможность зарабатывать на транзите в страны Старого Света, российской экономике этот трубопровод дает возможность миновать Украину и ее газотранспортную систему при поставках природного газа в страны Евросоюза на более выгодных условиях.
Роман Блинов
руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»
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Турецкая сторона в итоге станет новым газовым хабом для поставок газа на Балканы и в Южную Европу.

Пока же российский газ в Турцию поступает по газопроводу «Голубой поток» и через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по Трансбалканскому коридору. Последний является маршрутом для поставок турецкой Botas и частным турецким импортерам газа. По Трансбалканскому газопроводу частные турецкие компании покупают у «Газпрома» около 10 миллиардов кубометров в год. Всего в 2017 году поставки газа из РФ в Турцию составили 29,03 млрд куб. м.

Газ — не единственное направление сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Одним из ключевых проектов в этой области Путин назвал строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции по российскому проекту. Реализация этого проекта также идет не без проблем, но запуск первого блока станции запланирован, как и намечалось ранее, на 2023 год, к столетнему юбилею Турецкой Республики.

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8 апреля© Ньюстюб
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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