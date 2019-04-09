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15:51 (мск), источник: RNS

В Британии задумались о создании регулятора для блокировки «вредного» онлайн-контента

В правительстве Великобритании задумались о принятии ряда законов, нацеленных на ужесточение регулирования онлайн-контента.

Источник: AP 2019

Речь идет и выявлении и блокировки всего, что может причинить пользователям «вред», начиная от контента в социальных сетях и поисковиках, до мессенджеров и файлообменников, пишет Business Insider.

Ужесточить регулирование онлайн-среды предлагает министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Ведомство намерено создать независимый регулятор, который и будет выявлять в сети «вредный» контент.

При этом под понятием «вредный» подразумевается не только контент, связанный с терроризмом, жестокостью и преступлениями сексуального характера, но и с так называемым «языком вражды» — грубая критика той или иной социальной группы или явления.
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В случае принятия новых законов и появления регулятора, у него будут полномочия выписывать крупные штрафы компаниям, а также привлекать отдельных топ-менеджеров компаний к ответственности за нарушение новых норм. Как отмечает издание, штрафы могут достигать нескольких миллиардов долларов для крупных технологических компаний. Такие компании также должны будут быстрее реагировать на жалобы пользователей, чтобы уберечь их от «вредного» или нелегального контента.

Предложение об ужесточении правил размещения контента в сети поддержала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, при этом новые нормы планируется обсудить как с представителями общественности, так и бизнес-сообществом, поэтому итоговый законопроект, который будет выдвинут на рассмотрение, может сильно отличатся от его нынешней версии.

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