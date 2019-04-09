В Британии задумались о создании регулятора для блокировки «вредного» онлайн-контента
В правительстве Великобритании задумались о принятии ряда законов, нацеленных на ужесточение регулирования
В правительстве Великобритании задумались о принятии ряда законов, нацеленных на ужесточение регулирования
Речь идет и выявлении и блокировки всего, что может причинить пользователям «вред», начиная от контента в социальных сетях и поисковиках, до мессенджеров и файлообменников, пишет Business Insider.
Ужесточить регулирование
В случае принятия новых законов и появления регулятора, у него будут полномочия выписывать крупные штрафы компаниям, а также привлекать отдельных
Предложение об ужесточении правил размещения контента в сети поддержала