Трамп захотел снова отбирать детей у мигрантов
Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы снова разделять семьи мигрантов, пересекающих границу. Об этом сообщает NBC News.
Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы снова разделять семьи мигрантов, пересекающих границу. Об этом сообщает NBC News.
Анонимные источники в правительстве Соединенных Штатов рассказали, что глава государства считает такую политику наиболее эффективной в борьбе с нелегальной миграцией. По их информации, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, отправленная в отставку 7 апреля, была несогласна с таким взглядом Трампа.
В 2018 году в США прошли протесты против разлучения детей мигрантов с их родителями. После того, как выступления поддержала первая леди США Мелания Трамп, американский лидер подписал указ, запрещающий такую практику.