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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.

Источник: РИА Новости

«Хочу отметить, что двусторонние отношения тоже развиваются поступательно. Мы поддерживаем контакты на уровне администраций президентов, правительств, парламентов. Это сказывается и на товарообороте. Очень рады возможности встретиться», — сказал Путин.

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Ниинистё прибыл в Россию для участия в Международном арктическом форуме, который проходит в Петербурге 9—10 апреля.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

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