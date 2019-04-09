Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

«Хочу отметить, что двусторонние отношения тоже развиваются поступательно. Мы поддерживаем контакты на уровне администраций президентов, правительств, парламентов. Это сказывается и на товарообороте. Очень рады возможности встретиться», — сказал Путин.
Ниинистё прибыл в Россию для участия в Международном арктическом форуме, который проходит в Петербурге 9—10 апреля.
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.
МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.