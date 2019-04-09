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13:58 (мск), источник: Интерфакс

Кремль призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не совсем правильно ассоциировать хищения в «Роскосмосе» с работой руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Источник: РИА "Новости"

«Этим (выявлением нарушений) занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», — сказал Песков во вторник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Генпрокуратуры РФ о хищениях в некоторых госкорпорациях, в том числе, в «Роскосмосе».

Если персонально приковано (внимание) к Рогозину, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, как правило, подобные исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

При этом Песков сказал, что «в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций, конечно, находится под особым контролем».

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Ранее во вторник стало известно, что генпрокурор РФ сообщил в докладе Совету Федерации о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд рублей на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях. Речь идет о средствах, выделенных для модернизации производства и работы над новым вооружением.

По данным генпрокурора, проверки более чем 18,7 тысяч головных исполнителей оборонного заказа выявили случаи незаконного распоряжения средствами, выделенными в рамках оборонного заказа, а также завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения.

Между тем в «Роскосмосе» сообщали, что госкорпорация активно помогала работе прокуроров.

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