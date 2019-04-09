Кремль призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU —
«Этим (выявлением нарушений) занимаются правоохранительные органы. Это первое. Потом господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», — сказал Песков во вторник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Генпрокуратуры РФ о хищениях в некоторых госкорпорациях, в том числе, в «Роскосмосе».
Если персонально приковано (внимание) к Рогозину, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, как правило, подобные исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период.
При этом Песков сказал, что «в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций, конечно, находится под особым контролем».
Ранее во вторник стало известно, что генпрокурор РФ сообщил в докладе Совету Федерации о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд рублей на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях. Речь идет о средствах, выделенных для модернизации производства и работы над новым вооружением.
По данным генпрокурора, проверки более чем 18,7 тысяч головных исполнителей оборонного заказа выявили случаи незаконного распоряжения средствами, выделенными в рамках оборонного заказа, а также завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения.
Между тем в «Роскосмосе» сообщали, что госкорпорация активно помогала работе прокуроров.