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14:13 (мск), источник: Фонтанка

«Нормально себя ведут, закусывают». Президенты Путин и Ниинестё обсудили российско-финский туризм

Лидеры Российской Федерации и Финляндии встретились на полях Арктического форума, который 9 апреля открылся в Петербурге. Культура поведения приезжающих в гости россиян и финнов стала поводом для шуток.

Источник: Пресс-служба Президента России

Трансляция двухсторонней встречи шла в прямом эфире телеканала «Россия24». Финский президент Саули Ниинистё поинтересовался у Владимира Путина, нет ли у российской стороны претензий к финским туристам.

— Вы говорили про российских туристов в Хельсинки «я надеюсь они нормально себя ведут». Я надеюсь, финские туристы тоже хорошо ведут себя в Петербурге, — сказал Саули Ниинистё.

— Нормально себя ведут, закусывают, — пошутил в ответ Владимир Путин.

— Так и надо! — выразил одобрение Ниинистё.

Форум «Арктика — территория диалога» в этом году впервые проводится в Петербурге. Ранее дискуссионная площадка дислоцировалась в Архангельске. Организатором выступает Росконгресс. В 2019 году главная тема форума-2019 — «Арктика. Океан возможностей».

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