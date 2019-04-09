«Нормально себя ведут, закусывают». Президенты Путин и Ниинестё обсудили российско-финский туризм

Трансляция двухсторонней встречи шла в прямом эфире телеканала «Россия24». Финский президент Саули Ниинистё поинтересовался у Владимира Путина, нет ли у российской стороны претензий к финским туристам.
— Вы говорили про российских туристов в Хельсинки «я надеюсь они нормально себя ведут». Я надеюсь, финские туристы тоже хорошо ведут себя в Петербурге, — сказал Саули Ниинистё.
— Нормально себя ведут, закусывают, — пошутил в ответ Владимир Путин.
— Так и надо! — выразил одобрение Ниинистё.
Форум «Арктика — территория диалога» в этом году впервые проводится в Петербурге. Ранее дискуссионная площадка дислоцировалась в Архангельске. Организатором выступает Росконгресс. В 2019 году главная тема форума-2019 — «Арктика. Океан возможностей».