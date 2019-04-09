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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура не оставила предпринимателей

В ведомстве подвели итоги прошлого года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2018 году по инициативе органов прокуратуры было возбуждено более 20 тыс. уголовных дел. Чтобы возместить причиненный государству и гражданам различными правонарушениями и преступлениями ущерб, надзорное ведомство подало около полумиллиона исков на общую сумму порядка 50 млрд руб. Об этом говорится в докладе, подготовленном главой Генпрокуратуры Юрием Чайкой для Совета федерации (СФ).

«Ъ» стали известны основные положения доклада генерального прокурора РФ Юрия Чайки, с которым он выступит в среду перед Советом федерации. Как говорится в документе, в прошлом году органами прокуратуры в общей сложности было выявлено более 4 млн нарушений законодательства, к ответственности привлечено почти 700 тыс. должностных лиц. Чтобы возместить ущерб, причиненный государству и гражданам, прокуроры подали в общей сложности более 530 тыс. исков на сумму более 48 млрд руб. Только задолженность по зарплате, по данным генпрокурора России, составила около 2,5 млрд руб.

Но основная часть претензий надзорного ведомства относится к сфере экономики: здесь сумма исков составила 32,5 млрд руб., по материалам прокурорских проверок возбуждено 8,1 тыс.

При этом, отмечает генпрокурор, его ведомство по-прежнему отстаивает права предпринимателей. «Особое внимание органами прокуратуры уделялось нормативно-правовому регулированию взаимоотношений власти и бизнеса», — говорится в проекте доклада. Всего в 2018 году по требованию прокуроров отменено или изменено 26 722 акта, в той или иной степени ущемляющих права предпринимателей, при этом к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 37 507 должностных лиц, возбуждено 187 уголовных дел, судами удовлетворено 2446 исковых заявлений.

Отдельно в Генпрокуратуре остановились на проблемах, связанных с оборонно-промышленным комплексом. В прошлом году в этой сфере выявлено более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд руб. По этим и другим фактам по материалам прокурорских проверок возбуждено 437 уголовных дел. Проверки проводились в том числе в ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АО «Концерн ВКО ''Алмаз—Антей''», ПАО ОАК, АО «НПК ''Уралвагонзавод''»). «Выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения, — говорится в докладе.— С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования». Например, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд руб., выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Кроме того, Генпрокуратура на протяжении года отслеживала возможные нарушения, связанные с программами импортозамещения в сфере ОПК. «Минпромторгом России в рамках опытно-конструкторской работы для нужд Минобороны России стоимостью около 13 млрд руб. по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 планировалась замена двигателей украинского производства на двигатели, в сборке которых используются комплектующие ряда стран—членов НАТО. Генеральная прокуратура Российской Федерации проинформировала указанное министерство об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций. Позиция надзорного ведомства принята к сведению, решение о фактической замене одного иностранного двигателя на другой отменено», — говорится в докладе.

В сфере противодействия коррупции усилия прокуроров во многом были направлены на выявление случаев (выявлено 67 227) представления госслужащими неполных или недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018 году выявлено 15 нарушений, связанных с наличием у должностных лиц счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, а также владением или пользованием иностранными финансовыми инструментами.

Традиционно большое внимание Генпрокуратура в прошлом году уделяла международному сотрудничеству. Речь шла о расследовании преступлений самой разной направленности. В частности, ранее была достигнута договоренность с правоохранительными органами Украины о выдаче России Магомеда Дукузова, который давно разыскивается РФ по обвинению в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Впрочем, эта экстрадиция была отложена украинской стороной по политическим мотивам.

Александр Александров

 Генпрокуратура не оставила предпринимателей
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