Генпрокуратура не оставила предпринимателей
В ведомстве подвели итоги прошлого года.
В ведомстве подвели итоги прошлого года.
В 2018 году по инициативе органов прокуратуры было возбуждено более 20 тыс. уголовных дел. Чтобы возместить причиненный государству и гражданам различными правонарушениями и преступлениями ущерб, надзорное ведомство подало около полумиллиона исков на общую сумму порядка 50 млрд руб. Об этом говорится в докладе, подготовленном главой Генпрокуратуры Юрием Чайкой для Совета федерации (СФ).
«Ъ» стали известны основные положения доклада генерального прокурора РФ Юрия Чайки, с которым он выступит в среду перед Советом федерации. Как говорится в документе, в прошлом году органами прокуратуры в общей сложности было выявлено более 4 млн нарушений законодательства, к ответственности привлечено почти 700 тыс. должностных лиц. Чтобы возместить ущерб, причиненный государству и гражданам, прокуроры подали в общей сложности более 530 тыс. исков на сумму более 48 млрд руб. Только задолженность по зарплате, по данным генпрокурора России, составила около 2,5 млрд руб.
При этом, отмечает генпрокурор, его ведомство
Отдельно в Генпрокуратуре остановились на проблемах, связанных с
Кроме того, Генпрокуратура на протяжении года отслеживала возможные нарушения, связанные с программами импортозамещения в сфере ОПК. «Минпромторгом России в рамках
В сфере противодействия коррупции усилия прокуроров во многом были направлены на выявление случаев (выявлено 67 227) представления госслужащими неполных или недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2018 году выявлено 15 нарушений, связанных с наличием у должностных лиц счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, а также владением или пользованием иностранными финансовыми инструментами.
Традиционно большое внимание Генпрокуратура в прошлом году уделяла международному сотрудничеству. Речь шла о расследовании преступлений самой разной направленности. В частности, ранее была достигнута договоренность с правоохранительными органами Украины о выдаче России Магомеда Дукузова, который давно разыскивается РФ по обвинению в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Впрочем, эта экстрадиция была отложена украинской стороной по политическим мотивам.
Александр Александров