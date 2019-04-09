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16:55 (мск), источник: Фонтанка

Путин: Будущее России не зависит от санкций

Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума 9 апреля в Петербурге заявил, что будущее России не зависит от санкций.

Источник: AP 2019

По его словам, оно зависит от того, «насколько эффективно мы будем преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократична, насколько она будет выталкивать на поверхность самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько эффективно мы сможем использовать внутренние ресурсы российской экономики».

Президент напомнил, что в прошлом году Россия вложила 637 млрд рублей в импортозамещение. «Эффективно работает», — заметил он. По мнению Путина, все вышеперечисленное «получится при реализации национальных проектов».

Санкции — это инструмент, который должен быть вложен в руки Совбеза ООН, а не использоваться как инструмент конкурентной борьбы в мире, считает российский лидер, приведя в пример «Северный поток — 2», с которым борются американцы, но который выгоден Европе.

«Трудно работать с Евросоюзом — там много страхов», — заявил президент. «По оценкам самой Еврокомиссии, потери Евросоюза (от санкций. — Прим. ред.) составили примерно 50 миллиардов евро, потери России оцениваются примерно в 25−26. Ясно, что Евросоюз теряет больше, чем мы», — сказал Путин.

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