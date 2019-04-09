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17:35 (мск), источник: Forbes

Как Дарига Назарбаева пережила опалу и смерть мужа и чуть было не стала преемницей отца

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сразу после отставки отца заняла один из ключевых постов в политической иерархии страны, но в июньских выборах главы государства решила не участвовать. Forbes вспомнил карьерный путь несостоявшейся преемницы елбасы.

Источник: РИА "Новости"

Ровно через два месяца, 9 июня, состоятся выборы президента Казахстана. В них не будет участвовать дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига, сообщил портал Tengrinews. Она считалась одним из фаворитов в борьбе за пост, который 19 марта после почти тридцати лет правления Казахстаном добровольно покинул ее отец. Одновременно с отставкой Назарбаева Дарига перебралась на пост спикера сената страны, а предыдущий председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев временно взял на себя обязанности президента. Судя по всему, эта политическая конструкция сохранится и после выборов 9 июня — 55-летняя дочь экс-президента продолжит курировать законодательную ветвь власти. Forbes вспомнил сложный путь Назарбаевой к вершинам казахстанской политики.

Из меценатов в медиамагнаты

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Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в городе Темиртау, где ее отец работал на Карагандинском металлургическом комбинате. Получив в Казахстане специальность преподавателя истории и обществознания, Назарбаева окончила аспирантуру МГУ им. Ломоносова и в 1992-м вошла в руководство благотворительного фонда «Бобек», которым управляла ее мать Сара Назарбаева. Спустя два года дочь президента стала медиаменеджером — карьеру в новой для себя индустрии она начала с постов вице-президента корпорации «Телевидение и радио Казахстана» и директора новостного агентства «Хабар».

В 1995-м по указу ее отца «Хабар» был преобразован в автономную структуру при правительстве со статусом национального телевизионного информагентства. В государственном медиа Назарбаева получила не только кресло гендиректора, но и 49,9% акций.

Как отмечала казахская служба «Радио Свобода», приход Дариги в медиабизнес совпал с закрытием нескольких оппозиционных каналов. Постепенно СМИ стали одним из главных предметов интереса Дариги и ее мужа Рахата Алиева.

Хирург и сахарный король

На дочери Назарбаева Рахат Алиев женился в 1983 году. Врач-хирург по первому образованию, он работал в профильном научно-исследовательском институте, а с распадом СССР стал один за одним занимать высокие посты на госслужбе и в бизнесе. В 1993-м зять президента вошел в руководство управления внешних экономических связей министерства здравоохранения, а вскоре возглавил компанию-оператора ввоза в Казахстан лекарств «КазМедИмпорт».

В 1995-м Алиев стал президентом холдинга «Сахарный центр». Еще год спустя — первым заместителем начальника главного управления налоговой полиции.

Уход на госслужбу не помешал Алиеву масштабировать сахарный бизнес. По данным аналитика Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, в те годы «Сахарный центр» занимал более 90% рынка Казахстана. В состав холдинга входили шесть заводов в Казахстане и два — в России. Общую их стоимость Иванов оценивал в $60 млн. В управлении семейными активами участвовали и дети. Некоторое время президентом «Сахарного центра» работал 19-летний сын Назарбаевой и Алиева Нурали Алиев.

Разрастался и медиабизнес супругов: под их контролем, помимо «Хабара», оказались радиостанция «Европа плюс Казахстан», телеканалы НТК и КТК, газеты «Караван» и «НП», Kazakhstan Today и оператор кабельного телевидения «Алма-ТВ». Также у Назарбаевой и Алиева были интересы в девелопменте и финансовой сфере.

В 2001 году авторитет семьи пошатнулся — часть элиты страны оказалась недовольна усиливающимся влиянием Назарбаевой и Алиева. До президента якобы дошли слухи о связях зятя с оппозиционным изданием «Азиопа» и чуть ли не подготовке государственного переворота. Алиев лишился ключевых постов в администрации главы государства и в 2002-м отправился в почетную ссылку — послом в Австрию.

Семейное поглощение

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Дарига Назарбаева опалу мужа пережила стойко: ее влияние внутри страны только выросло — благодаря созданию в 2003 году новой политической партии «Асар» («Всем миром»). Организация, медийную раскрутку которой обеспечили подконтрольные ее председательнице СМИ, изначально позиционировала себя как прогосударственная и в 2006-м, когда Дарига уже избралась депутатом мажилиса (нижней палаты парламента), объединилась с президентской «Отан».

Оппозиция всегда подозревала, что «Асар» — одна из платформ, посредством которых Назарбаев может передать власть по наследству, однако эти прогнозы так и не сбылись. Сам президент тогда так рассказывал о слиянии партий: «[Дарига] часто спрашивала меня, как будет воспринято это решение. И я ей тогда ответил: «Скажи своим асаровцам: нас направили выполнить конкретную боевую задачу. Мы выполнили ее и вернулись к отцу». В объединенной партии Назарбаева получила место заместителя председателя.

Версии о причине воссоединения отца с дочерью разнились.
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Согласно одной из них, Назарбаев готовил операцию «преемник». Согласно другой — отец хотел «усмирить» не в меру амбициозную дочь. Сторонники второй версии отмечали, что в том же году «Хабар» вновь был переподчинен государству. Назарбаева продала долю в медиахолдинге за $100 млн госкомпании «Самгау, которую возглавлял супруг средней дочери президента Динары — Тимур Кулибаев. Так Дарига растеряла формальное влияние в СМИ, пусть и оказалась владелицей внушительного состояния — в 2013 году казахстанский Forbes оценивал ее активы в $595 млн.

Развод с оппозицией

Кризис в карьере Назарбаевой усугубил ее муж. В 2007 году правоохранительные органы Казахстана обвинили Рахата Алиева, и без того сосланного на дипломатическую службу, в похищении топ-менеджеров Нурбанка Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова (их тела были найдены четыре года спустя в металлических бочках, засыпанных известью).

По версии следствия, зять президента участвовал в пытках банкиров, чтобы те передали ему свои активы. В мае 2007-го Назарбаев лишил зятя всех занимаемых постов.

В ответ тот объявил о переходе в оппозицию и окончательной эмиграции в Австрию. Через несколько недель Назарбаева развелась с Алиевым, дистанционно и без его согласия. После двадцати лет совместной жизни (за это время у пары родилось трое детей) новоявленный оппозиционер получил документы о расторжении брака по факсу. «Это тяжелое испытание для моей семьи… с моей стороны это был выстраданный и осознанный выбор», — прокомментировала развод Назарбаева агентству «Казахстан сегодня».

Вскоре суд заочно приговорил Алиева к двадцати годам лишения свободы. В Вене экс-посол был арестован, но экстрадировать его на родину австрийские власти не спешили.

Офшоры и политический камбэк

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Дариге Назарбаевой удалось избежать опалы, но пришлось окончательно уйти из политики. В июне 2007-го она покинула пост зампреда «Отан» и вместе с сыном Нурали стала акционером Нурбанка. В том же году Назарбаева стала владелицей компании Asterry Holdings Ltd. с Британских Виргинских островов (БВО). На фирму были записаны сахарные заводы в Казахстане, следовало из документов Панамского архива, опубликованного летом 2018-го.

Два офшора с БВО принадлежали и сыну Дариги Нурали. Через одну из фирм — Baltimore Alliance — внук президента Казахстана владел яхтой стоимостью более $1,8 млн. Кроме того, членам семьи Дариги Назарбаевой могли принадлежать несколько объектов недвижимости в Лондоне, включая дом с музеем-квартирой Шерлока Холмса, совокупной оценкой около $200 млн, выяснили журналисты-члены независимой организации OCCRP. Дочь президента при этом не раз публично призывала бизнес выйти из тени и не прятать деньги и активы за рубежом.

Сама она еще в 2010 году продала 50,71% акций Нурбанка члену совета директоров организации Софье Сарсеновой (сестре известного в Казахстане бизнесмена Рашида Сарсенова) и вернулась в политику, вновь получив мандат депутата.

Карьера снова пошла в гору — в 2014 году Дарига была избрана вице-спикером мажилиса и возглавила в палате фракцию «Нур Отан» (новое название партии «Отан»).

В 2015 году семья Назарбаевых пережила очередную серию драматических событий: через несколько недель после подписания президентом указа о досрочных выборах главы государства (на них Назарбаев в итоге набрал 97,5% голосов) в венской тюрьме нашли повешенным Рахата Алиева. Адвокат бывшего супруга Дариги Манфред Айнедтер тогда сообщил австрийской газете Kurier, что сомневается в версии самоубийства.

Эксперты отмечали, что внезапная смерть экс-зятя на руку Назарбаеву: семья избавилась от потенциального источника компромата.

Правда, книгу-разоблачение Назарбаева «Крестный тесть» Алиев выпустил еще в 2009 году. Работа запрещена к изданию в Казахстане, за публикацию выдержек из нее предусмотрена уголовная ответственность.

Вторая после елбасы

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В 2015-м Дарига Назарбаева стала вице-премьером Казахстана, а год спустя — сенатором. О президентских амбициях политик при этом рассуждала осторожно: «Я себя рассматриваю как человека, верно и преданно служащего своей родине и являющегося членом команды нашего президента. Поэтому, знаете, все эти гадания, это как вилами по воде, спекуляции и не более».

В любом случае, после отставки отца Назарбаева стала вторым по влиянию политиком в стране. Но фактически руководить страной, будучи спикером Сената, не получится из-за конституционных ограничений, рассуждает кандидат политических наук Досым Сатпаев: «Надо полностью переформатировать политическую систему, сделав ее парламентской республикой, где партия большинства во главе с премьер-министром управляет страной».

Назарбаев в последние годы правления передал порядка сорока президентских полномочий парламенту и правительству, но Казахстан все еще остается системой с определяющей ролью главы государства. «Реформы [последних лет] были косметическими, они не имеют никакого отношения к парламентско-президентской форме правления», — объясняет политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его словам, парламент в Казахстане с подавляющим большинством депутатов от «Нур Отан» — «один из ремней авторитарной системы правления».

К тому же, чтобы управлять страной через парламент, дочери президента нужно будет занять пост премьера.

Но и назначение спикером дает больше возможностей для публичной деятельности, пиара и укрепления политического веса, добавляет Дубнов.

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Гипотетически Казахстан уже сегодня готов принять женщину-президента, говорят эксперты. «Это [приход женщины на пост главы государства] возможно. Учитывая, что у меня трое дочерей, я особенно отношусь к женщинам», — рассуждал три года назад Назарбаев.

«Есть много случаев в Азии, когда дочери великих лидеров возглавляли государства: Индира Ганди в Индии, Беназир Бхутто в Пакистане, Аун Сан Су Чжи в Бирме, Мегавати Сукарнопутри в Индонезии», — перечисляет Андрей Казанцев, эксперт Российского совета по международным делам. Даже в соседней с Казахстаном Киргизии женщина — Роза Отунбаева — была временным руководителем государства после революции 2010 года.

От кресла главы государства Даригу отделяет всего один шаг, но восхождение на пост президента человека с фамилией Назарбаев было бы воспринято обществом тревожно — как установление политической династии, добавляет Дубнов. К тому же ее отец пока не ушел с политического олимпа: за ним статус лидера нации — елбасы, а также посты руководителя «Нур Отан» и председателя совета безопасности страны. Портреты Назарбаева запрещено снимать со стен госучреждений, а столица государства оперативно переименована в Нурсултан.

Естественно, что при живом отце Дарига будет его инструментом в политике.
Досым Сатпаев
кандидат политических наук

Называть ее сильной политической единицей преждевременно, поддерживает Дубнов: «Этот деятель взращен в обойме действующего президента». А как показал пример Рахата Алиева, даже статус члена семьи Назарбаева не гарантирует неприкосновенности — нарушать неписаный кодекс лояльности казахстанской элиты не позволено никому, даже ближайшим соратникам бывшего президента, заключает эксперт.

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