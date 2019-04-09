Как Дарига Назарбаева пережила опалу и смерть мужа и чуть было не стала преемницей отца
Дочь
Дочь
Ровно через два месяца, 9 июня, состоятся выборы президента Казахстана. В них не будет участвовать дочь бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева Дарига, сообщил портал Tengrinews. Она считалась одним из фаворитов в борьбе за пост, который 19 марта после почти тридцати лет правления Казахстаном добровольно покинул ее отец. Одновременно с отставкой Назарбаева Дарига перебралась на пост спикера сената страны, а предыдущий председатель верхней палаты парламента
Из меценатов в медиамагнаты
Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в городе Темиртау, где ее отец работал на Карагандинском металлургическом комбинате. Получив в Казахстане специальность преподавателя истории и обществознания, Назарбаева окончила аспирантуру МГУ им. Ломоносова и в 1992-м вошла в руководство благотворительного фонда «Бобек», которым управляла ее мать Сара Назарбаева. Спустя два года дочь президента стала медиаменеджером — карьеру в новой для себя индустрии она начала с постов
В 1995-м по указу ее отца «Хабар» был преобразован в автономную структуру при правительстве со статусом национального телевизионного информагентства. В государственном медиа Назарбаева получила не только кресло гендиректора, но и 49,9% акций.
Хирург и сахарный король
На дочери Назарбаева Рахат Алиев женился в 1983 году.
Уход на госслужбу не помешал Алиеву масштабировать сахарный бизнес. По данным аналитика Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, в те годы «Сахарный центр» занимал более 90% рынка Казахстана. В состав холдинга входили шесть заводов в Казахстане и два — в России. Общую их стоимость Иванов оценивал в $60 млн. В управлении семейными активами участвовали и дети. Некоторое время президентом «Сахарного центра» работал 19-летний сын Назарбаевой и Алиева Нурали Алиев.
В 2001 году авторитет семьи пошатнулся — часть элиты страны оказалась недовольна усиливающимся влиянием Назарбаевой и Алиева. До президента якобы дошли слухи о связях зятя с оппозиционным изданием «Азиопа» и чуть ли не подготовке государственного переворота. Алиев лишился ключевых постов в администрации главы государства и в 2002-м отправился в почетную ссылку — послом в Австрию.
Семейное поглощение
Дарига Назарбаева опалу мужа пережила стойко: ее влияние внутри страны только выросло — благодаря созданию в 2003 году новой политической партии «Асар» («Всем миром»). Организация, медийную раскрутку которой обеспечили подконтрольные ее председательнице СМИ, изначально позиционировала себя как прогосударственная и в 2006-м, когда Дарига уже избралась депутатом мажилиса (нижней палаты парламента), объединилась с президентской «Отан».
Оппозиция всегда подозревала, что «Асар» — одна из платформ, посредством которых Назарбаев может передать власть по наследству, однако эти прогнозы так и не сбылись. Сам президент тогда так рассказывал о слиянии партий: «[Дарига] часто спрашивала меня, как будет воспринято это решение. И я ей тогда ответил: «Скажи своим асаровцам: нас направили выполнить конкретную боевую задачу. Мы выполнили ее и вернулись к отцу». В объединенной партии Назарбаева получила место заместителя председателя.
Согласно одной из них, Назарбаев готовил операцию «преемник». Согласно другой — отец хотел «усмирить» не в меру амбициозную дочь. Сторонники второй версии отмечали, что в том же году «Хабар» вновь был переподчинен государству. Назарбаева продала долю в медиахолдинге за $100 млн госкомпании «Самгау, которую возглавлял супруг средней дочери президента Динары — Тимур Кулибаев. Так Дарига растеряла формальное влияние в СМИ, пусть и оказалась владелицей внушительного состояния — в 2013 году казахстанский Forbes оценивал ее активы в $595 млн.
Развод с оппозицией
Кризис в карьере Назарбаевой усугубил ее муж. В 2007 году правоохранительные органы Казахстана обвинили Рахата Алиева, и без того сосланного на дипломатическую службу, в похищении
В ответ тот объявил о переходе в оппозицию и окончательной эмиграции в Австрию. Через несколько недель Назарбаева развелась с Алиевым, дистанционно и без его согласия. После двадцати лет совместной жизни (за это время у пары родилось трое детей) новоявленный оппозиционер получил документы о расторжении брака по факсу. «Это тяжелое испытание для моей семьи… с моей стороны это был выстраданный и осознанный выбор», — прокомментировала развод Назарбаева агентству «Казахстан сегодня».
Вскоре суд заочно приговорил Алиева к двадцати годам лишения свободы. В Вене
Офшоры и политический камбэк
Дариге Назарбаевой удалось избежать опалы, но пришлось окончательно уйти из политики. В июне 2007-го она покинула пост зампреда «Отан» и вместе с сыном Нурали стала акционером Нурбанка. В том же году Назарбаева стала владелицей компании Asterry Holdings Ltd. с Британских Виргинских островов (БВО). На фирму были записаны сахарные заводы в Казахстане, следовало из документов Панамского архива, опубликованного летом 2018-го.
Два офшора с БВО принадлежали и сыну Дариги Нурали. Через одну из фирм — Baltimore Alliance — внук президента Казахстана владел яхтой стоимостью более $1,8 млн. Кроме того, членам семьи Дариги Назарбаевой могли принадлежать несколько объектов недвижимости в Лондоне, включая дом с
Сама она еще в 2010 году продала 50,71% акций Нурбанка члену совета директоров организации Софье Сарсеновой (сестре известного в Казахстане бизнесмена Рашида Сарсенова) и вернулась в политику, вновь получив мандат депутата.
В 2015 году семья Назарбаевых пережила очередную серию драматических событий: через несколько недель после подписания президентом указа о досрочных выборах главы государства (на них Назарбаев в итоге набрал 97,5% голосов) в венской тюрьме нашли повешенным Рахата Алиева. Адвокат бывшего супруга Дариги Манфред Айнедтер тогда сообщил австрийской газете Kurier, что сомневается в версии самоубийства.
Правда,
Вторая после елбасы
В 2015-м Дарига Назарбаева стала
В любом случае, после отставки отца Назарбаева стала вторым по влиянию политиком в стране. Но фактически руководить страной, будучи спикером Сената, не получится
Назарбаев в последние годы правления передал порядка сорока президентских полномочий парламенту и правительству, но Казахстан все еще остается системой с определяющей ролью главы государства. «Реформы [последних лет] были косметическими, они не имеют никакого отношения к
Но и назначение спикером дает больше возможностей для публичной деятельности, пиара и укрепления политического веса, добавляет Дубнов.
Гипотетически Казахстан уже сегодня готов принять
«Есть много случаев в Азии, когда дочери великих лидеров возглавляли государства: Индира Ганди в Индии, Беназир Бхутто в Пакистане, Аун Сан Су Чжи в Бирме, Мегавати Сукарнопутри в Индонезии», — перечисляет Андрей Казанцев, эксперт Российского совета по международным делам. Даже в соседней с Казахстаном Киргизии женщина — Роза Отунбаева — была временным руководителем государства после революции 2010 года.
От кресла главы государства Даригу отделяет всего один шаг, но восхождение на пост президента человека с фамилией Назарбаев было бы воспринято обществом тревожно — как установление политической династии, добавляет Дубнов. К тому же ее отец пока не ушел с политического олимпа: за ним статус лидера нации — елбасы, а также посты руководителя «Нур Отан» и председателя совета безопасности страны. Портреты Назарбаева запрещено снимать со стен госучреждений, а столица государства оперативно переименована в Нурсултан.
Естественно, что при живом отце Дарига будет его инструментом в политике.
Называть ее сильной политической единицей преждевременно, поддерживает Дубнов: «Этот деятель взращен в обойме действующего президента». А как показал пример Рахата Алиева, даже статус члена семьи Назарбаева не гарантирует неприкосновенности — нарушать неписаный кодекс лояльности казахстанской элиты не позволено никому, даже ближайшим соратникам бывшего президента, заключает эксперт.