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17:27 (мск), источник: Интерфакс

Путин предостерег от повторения «охоты на ведьм» в США

Итоги деятельности комиссии спецпрокурора Мюллера Путин прокомментировал словами «гора родила мышь».

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Источник: AP 2019

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Выступая во вторник на Международном Арктическом форуме, президент РФ ответил на вопрос, рад ли он за президента США Дональда Трампа, посчитавшего, что итоги работы комиссии под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера (о связях Трампа с Россией) его оправдывают.

«Президенту Трампу виднее, что такое “охота на ведьм”. Мы знаем из истории Соединенных Штатов (имеется в виду маккартизм — кампания гонений и политических репрессий против инакомыслящих в 50-х гг., достигшая пика при сенаторе Маккарти — ИФ). Это черная страница в американской истории», — сказал Путин, отвечая на вопросы американского журналиста — модератора пленарного заседания.

«Не хотелось бы, чтобы она (эта страница) когда-нибудь повторилась», — сказал Путин.

Он также заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы и никакого сговора с Трампом не было.

Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией.
Владимир Путин
президент России

Он напомнил, что на момент приезда Трампа в Москву не был с ним знаком. «Да, он приезжал в Москву как бизнесмен. Откровенно говоря, это не было событием для нас. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию и используемый во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах», — сказал Путин.

По его словам, итог расследования Мюллера был предсказуем.

То, что она (комиссия) закончит так — гора родила мышь, что называется, — это было для нас понятно заранее. Я все время вам об этом говорю.
Владимир Путин
президент России

«От этого (расследования Мюллера — ИФ) ситуация внутриполитическая в США легче не стала, какие-то новые поводы ищут для атак на президента Трампа», — сказал президент РФ.

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По его мнению, в политической системе США наблюдается элемент кризиса. «Те группы, которые атакуют законно избранного президента, не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты. Это и есть кризис политической системы», — считает Путин.

По его словам, такого раньше в истории США не было.

Расследование Мюллера

Расследование спецпрокурора США Мюллера длилось около двух лет. Его главная цель состояла в том, чтобы определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Несколько соратников президента США в итоге попали под суд, однако речь идет о не связанных с темой сговора обвинениях.

23 марта стало известно, что Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру. Тот 24 марта передал на рассмотрение конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Мюллера.

В своем письме генпрокурор США, в частности, сообщил:

Расследование спецпрокурора не выявило, чтобы кто-то из предвыборного штаба Трампа или кто-то связанный с этим штабом вступал в сговор или координировал свои действия с Россией, чтобы повлиять на результаты президентских выборов 2016 года.
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В то же время в документе отмечается, что в ходе расследования было выявлено два вида попыток влияния России на президентские выборы 2016 года. По мнению Минюста США, во-первых, речь идет о деятельности Агентства интернет-исследований в соцсетях, рассчитанной на то, чтобы «разжечь общественные разногласия для того, чтобы вмешаться в выборы».

«Во-вторых, речь идет о попытках проведения российскими властями хакерских операций, направленных на сбор и распространение информации с целью оказания влияния на выборы», — отмечается в документе.

Мюллер собрал данные и по вопросу о том, пытался ли Трамп помешать расследованию, но к однозначному выводу не пришел, оставив решение этого вопроса на усмотрение генпрокурора. Барр, изучив материалы спецпрокурора, не усмотрел в действиях президента США нарушений.

Сам президент США по итогам публикации послания генпрокурора У. Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией. «Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание», — написал Трамп в твиттере.

AP 2019
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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Во время загрузки произошла ошибка.
1 апреля© Ньюстюб
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