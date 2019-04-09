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17:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

«Ситуация должна созреть», — сказал Путин, отвечая на вопрос модератора в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

Он также припомнил слова одного из героев романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: «Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада,.. но адреса не оставил». (Точная цитата звучит следующим образом: «Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил»).

Тема возможных обменов визитами между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждалась в октябре 2018 года на встрече главы российского государства и советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, но конкретных решений на этот счет нет.

Ранее Болтон в беседе с «Интерфаксом» допустил возможность, что в 2019 году Путин и Трамп проведут полноценные переговоры в Вашингтоне, после чего состоится ответный визит американского президента в Москву в том же году. На вопрос о том, остается ли в силе приглашение Путину посетить Вашингтон, Болтон сказал: «Да, оно в силе».

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