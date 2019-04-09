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21:16 (мск), источник: Коммерсантъ

«Совы победили разум»

Госдума впервые с 1993 года изменила время начала пленарных заседаний.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутаты Госдумы приняли поправки в регламент, смещающие на два часа время начала пленарных заседаний. С 1993 года палата открывала заседания в 10 часов утра, но спустя четверть века традицию решено нарушить. Начиная с 1 мая 2019 года депутаты смогут приходить на пленарку к 12 часам дня. Таким образом, утренние часы освободятся для заседаний комитетов, утверждают авторы инициативы. Противниками реформы остались коммунисты, которые не увидели для очередного изменения регламента веских оснований.

Проект изменений регламента Госдумы внесли вице-спикер Игорь Лебедев от ЛДПР и глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. Поправки предполагают перенос времени начала пленарных заседаний палаты с 10:00 на 12:00, а окончания — с 14:00 на 16:00. В начале сегодняшнего заседания изменения поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Он сослался на обращение от «председателей комитетов»: «Они исходят из того, что в этом случае будет возможность эффективно работать в рамках комитетов. У нас будет выше результативность».

По его словам, утром депутаты смогут «снимать через свои заседания» вопросы, возникающие «при обсуждении повестки».

Очевидно, господин Володин имел в виду возникающие перед началом каждого пленарного заседания просьбы парламентариев о переносе вопросов повестки дня или смене докладчиков по ним. Сейчас комитеты Госдумы заседают, как правило, во второй половине дня, сразу после пленарных заседаний. К примеру, 9 апреля очередное заседание комитета по госстроительству и законодательству было назначено на 14:45.

Выступавший после Вячеслава Володина лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что главы комитетов, представляющие его партию, поддерживают изменения. По словам справоросса Олега Нилова, 8 апреля на заседании его фракции было принято решение выступать против изменений. «Мы предложили высвободить утро вторника не для комитетов, а для заседаний фракций (проходят вечером в понедельник, когда пленарка не проводится.— “Ъ”)», — объяснил он «Ъ». Сергей Неверов объяснил на заседании Госдумы, что такое предложение было поддержано, и «Справедливая Россия» выступила за.

Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что коммунисты «категорически против» реформы. Он вовсе предложил вернуться к существовавшему в прошлых созывах распорядку, по которому пленарные заседания проходили с 10:00 до 18:00 «с двумя перерывами, как и положено нормально работающим людям (в 12 и в 14 часов.— “Ъ”)»: «Просто представьте: комитет рассматривает, к примеру, 15 вопросов повестки перед вторым чтением. Если он собирается утром, то у него будет на это два часа. Успеть практически нереально!» Господин Коломейцев призвал коллег «соблюдать трудовую дисциплину».

«Если мне положено быть на комитете — я на нем буду, если на круглом столе — то отработаю его до конца, — заявил коммунист.— Поймите, можно, как римский император, избрать в парламент и козла! Вы ведь прекрасно знаете, что есть депутаты, которые и сейчас на комитеты не ходят. А если они будут начинаться в девять утра, их там не будет и подавно — они будут крепко спать!»

Представитель ЛДПР Сергей Иванов также опасается снижения явки на заседания палаты. «Посмотрите, как сейчас тут многолюдно, — обратился он к главе комитета по регламенту Ольге Савастьяновой (“Единая Россия”), — не боитесь, что после таких поправок она будет еще меньше?» Госпожа Савастьянова ответила, что «давно ничего не боится», и предложила «фракциям голосовать в соответствии со своей позицией».

В руководстве одного из комитетов «Ъ» сказали, что «полного понимания изменений все равно нет»: «Кто-то высвобождает утро подо что-то публично не проговариваемое. В нынешнем регламенте мы работали нормально, никаких изменений не требовалось».

Сергей Иванов сказал «Ъ», что как «член самого загруженного комитета» — по госстроительству и законодательству «не вспомнил, чтобы изменения как-то обсуждались на нем или поддерживались».

Поправки были приняты 312 голосами, против 31 депутат КПРФ. Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова назвала в Facebook голосование «новостью дня», а его исход «победой сов над разумом».

Всеволод Инютин

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