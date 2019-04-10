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08:45 (мск), источник: Газета.Ру

Директор ИРИ: закон РФ о надежном интернете принят в русле глобального тренда

Российский закон о надежном интернете — это следование глобальному тренду и реакция на позитивно проявившую себя практику развития законодательства, регулирующего интернет в других странах, в том числе в Индии, США и Евросоюзе, где правительство успешно защищает интересы своего цифрового пространства, считает директор Института развития интернета Сергей Петров.

Источник: Reuters

«Очевидно, что сегодня вся наша жизнь пронизана сквозными сервисами: с их помощью мы входим в банковские системы, отправляем личные документы и т. д. Многие официальные и личные вопросы мы научились решать посредством интернета. И от того, насколько надежно он будет работать, зачастую зависит наша жизнь», — пояснил Петров.

«Согласно подсчетам калькулятора компании NetBlocks, день перерыва в работе онлайн-среды обошелся бы России в 20 млрд рублей. Это значимая сумма. Так или иначе, сервисы, связанные с интернетом, регулируют индустриальный сегмент и генерируют порядка 5% ВВП, именно поэтому важно оберегать этот сегмент от воздействия внешней среды. Негативных примеров последствий такого воздействия масса: блокировка банковских карт, отказ в регистрации локальных доменов», — говорит директор Института развития интернета.

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«Мы должны иметь надежную систему, которая может сохранить работоспособность вне зависимости от внешних воздействий. Здесь корневым инструментом становится перенос основных серверов данных, многие из которых сейчас находятся вне России, в нашу страну. Перенос в Россию обеспечит их работоспособность даже в случае негативных внешних воздействий», — уверен он.

«С точки зрения других, не менее важных аспектов, очень важно систематизировать все знания о сетях распространения интернета для того, чтобы понимать, как они устроены и, следовательно, обеспечить их бесперебойность. Необходимо создать единый центр мониторинга и управления, который будет способствовать быстрому решению разного рода задач и устранению возможных проблем», — резюмировал Петров.

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