Директор ИРИ: закон РФ о надежном интернете принят в русле глобального тренда

«Очевидно, что сегодня вся наша жизнь пронизана сквозными сервисами: с их помощью мы входим в банковские системы, отправляем личные документы и т. д. Многие официальные и личные вопросы мы научились решать посредством интернета. И от того, насколько надежно он будет работать, зачастую зависит наша жизнь», — пояснил Петров.
«Согласно подсчетам калькулятора компании NetBlocks, день перерыва в работе онлайн-среды обошелся бы России в 20 млрд рублей. Это значимая сумма. Так или иначе, сервисы, связанные с интернетом, регулируют индустриальный сегмент и генерируют порядка 5% ВВП, именно поэтому важно оберегать этот сегмент от воздействия внешней среды. Негативных примеров последствий такого воздействия масса: блокировка банковских карт, отказ в регистрации локальных доменов», — говорит директор Института развития интернета.
«Мы должны иметь надежную систему, которая может сохранить работоспособность вне зависимости от внешних воздействий. Здесь корневым инструментом становится перенос основных серверов данных, многие из которых сейчас находятся вне России, в нашу страну. Перенос в Россию обеспечит их работоспособность даже в случае негативных внешних воздействий», — уверен он.
«С точки зрения других, не менее важных аспектов, очень важно систематизировать все знания о сетях распространения интернета для того, чтобы понимать, как они устроены и, следовательно, обеспечить их бесперебойность. Необходимо создать единый центр мониторинга и управления, который будет способствовать быстрому решению разного рода задач и устранению возможных проблем», — резюмировал Петров.
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