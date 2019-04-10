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03:10 (мск), источник: РИА Новости

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

С. -ПЕТЕРБУРГ — РИА Новости. Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Источник: РИА "Новости"

Финский лидер заявил, что Россия сама виновата в санкциях. «Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», — добавил он.

Путин, в свою очередь, напомнил Ниинистё, что форум посвящен проблемам Арктики, а Крым не относится к Арктической зоне.

«Но тем не менее я вот что хотел бы по этому поводу сказать. Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер, <…> чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», — отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа.

По его словам, сейчас санкции используются не как инструмент геополитической борьбы, а просто как «элемент конкурентной борьбы в мире».

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«Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики», — заявил Путин.

Также глава государства отметил, что санкционное давление мешает России, но «не критическим образом».

«Даже в известной степени это подталкивает нас к тому, чтобы самим активно развивать собственные технологии», — добавил он.

Кроме того, президент призвал мировое сообщество соблюдать Устав ООН и вернуться к нормальной политической жизни.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в Петербурге 9 — 10 апреля. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

Путин: санкции не помешают России выполнить все намеченные планы по освоению Арктики
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