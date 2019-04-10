У президента Судана истекает тридцатилетний срок

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Президент Судана Омар аль-Башир, правивший страной почти 30 лет, может объявить о своей отставке. Об этом сообщили «Ъ» осведомленные источники. Официально эта информация не подтверждена. Протесты в Судане, спровоцированные повышением цен на хлеб, начались еще в декабре. С тех пор власти пытались найти компромисс с оппозицией. В минувшие выходные протесты резко усилились. Западные страны призвали суданского лидера к сдержанности, а суданская оппозиция пытается наладить контакты с Россией.
Омар аль-Башир — последний арабский лидер-долгожитель, находящийся на избранной должности, может объявить о своей отставке, сообщили вчера «Ъ» источники, близкие к суданской оппозиции. Информация о том, что в Судане произошел военный переворот и Омар аль-Башир покинул страну, появилась в суданских соцсетях еще в выходные. Однако в понедельник председатель парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар в интервью «РИА Новости» опроверг эти сообщения. Их не подтвердили «Ъ» и в посольстве Судана в Москве, заявив, что это «пропаганда оппозиции» и ситуация под контролем. Однако подтвердились сообщения из суданской столицы о том, что армия вступилась за протестующих.
Протесты в Судане вспыхнули в декабре прошлого года из-за решения правительства в три раза поднять цену на хлеб и урезать субсидии.
Когда недовольство распространилось по всей стране, власти попытались вступить в диалог с протестным движением, которое возглавила Ассоциация суданских профсоюзов. Так, 23 февраля президент распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций, с постов были смещены несколько лидеров региональных подразделений правящей партии «Национальный конгресс». Сам Омар аль-Башир отказался от поста лидера партии. И одновременно ввел в стране чрезвычайное положение сроком на год для принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса. Парламент одобрил это решение, но сократил срок ЧП на полгода. В конце февраля президент назначил нового госминистра обороны и произвел перестановки в командовании вооруженными силами. В марте был представлен новый состав правительства.
Одним из самых нестандартных шагов президента стало назначение своим помощником главы партии «Аль-Умма» («Нация») Садыка аль-Махди, чье правительство было свергнуто им в результате военного переворота почти тридцать лет назад, 30 июня 1989 года. В последние годы Садык аль-Махди находился в эмиграции и вернулся в страну с началом протестов, претендуя на лидерство среди оппозиции. Несмотря на предложенный ему пост, в конце прошлой недели Садык аль-Махди призвал президента уйти в отставку. Отвергли предложение президента о диалоге и другие лидеры оппозиции.
Еще 11 февраля Альянс суданских революционных сил, называющий себя «новым временным правительством», гарантировал президенту безопасность, заявив, что он может выбирать, покинуть страну или остаться на родине. Более того, оппозиция обещала оказать содействие в отмене ордера на арест Омара аль-Башира, выданного в 2008 году Международным уголовным судом по обвинению в геноциде в Дарфуре. В альянс вошли многочисленные суданские профсоюзы, а также представители полиции и армии. Оппозиция успела не только написать программу действий, но и составить список будущего временного правительства. По соображениям безопасности люди, передавшие «Ъ» программу оппозиции, попросили не называть имя лидера альянса.
Отвергнув предложенный президентом диалог, оппозиция перешла к более решительным действиям. По одной из версий, импульс протестам придал успех антиправительственных выступлений в Алжире, где в начале апреля под давлением «улицы» ушел в отставку правивший с 1999 года президент Абдель Азиз Бутефлика.
В минувшие выходные, впервые с декабря, на улицы суданских городов вышли десятки тысяч человек. В субботу демонстранты окружили здание Генштаба и отказались расходиться, требуя от военных встать на сторону народа. Силы безопасности попытались разогнать протестующих, но военные вступились за гражданских.
Однако без жертв, в том числе среди военных, не обошлось. Суданский комитет врачей сообщает на своей странице в Facebook о 21 погибшем за последние три дня. По официальным данным, число жертв в несколько раз меньше.
Заступничество военных заставило протестующих поверить в возможность перехода армии на сторону народа. Однако пока армейское командование проявляет сдержанность. В понедельник министр обороны генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил, что армия понимает причины, подтолкнувшие народ к протестам, но в то же время не позволит стране скатиться к хаосу.
Как рассказал «Ъ» доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серёгичев, ситуация в Судане развивается по пессимистичному сценарию. «Власти не могут наладить снабжение населения в столице минимальным продуктовым набором. А это значит, что протесты не прекратятся», — считает он. По мнению эксперта, ситуация зашла в тупик: президент не может договориться с оппозиций или подавить протесты, а она не в состоянии свергнуть президента. «В интересах оппозиции провоцировать власти на более жесткие меры, чтобы вызвать гнев народа и привлечь внимание международного сообщества», — сказал эксперт. По его прогнозам, есть два варианта развития событий: относительно мягкая смена власти или резкая эскалация конфликта. В этом случае, скорее всего, вмешается армия. Сергей Серёгичев указал, что до сих пор международное сообщество было достаточно сдержанно.
Никто не стремится к свержению аль-Башира, но, если он не удержит свои позиции, никто ему не поможет.
Вчера Вашингтон, Лондон и Осло призвали власти Судана освободить всех политических заключенных, прекратить насилие в отношении мирных участников протестов, отменить чрезвычайное положение и начать национальный диалог.
Кроме того, как стало известно «Ъ», оппозиция пытается наладить контакты с Россией, утверждая, что изменения в Судане будут в том числе в интересах Москвы.
Напомним, что еще в начале января британская газета The Times высказывала опасения, что «Кремль движется в сторону поддержки автократического режима президента аль-Башира». Утверждалось, что в Хартуме находятся российские наемники из ЧВК «Вагнер». На это в Кремле и МИД РФ заявили, что в Судане, согласно двусторонним договоренностям, работают российские военные советники. Было отмечено, что там присутствуют «и частные, и государственные структуры». В открытых источниках есть информация об участии российских специалистов в охране деятельности коммерческих структур РФ в Судане. Речь идет об урановых и золотых приисках.
Марианна Беленькая, Елизавета Наумова