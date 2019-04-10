Госсекретарь США призвал не сравнивать ситуацию с Голанами и Крымом
Майк Помпео заявил, что Израиль захватил часть Сирии защищаясь, а Россия же «ни от кого не оборонялась».
Майк Помпео заявил, что Израиль захватил часть Сирии защищаясь, а Россия же «ни от кого не оборонялась».
Госсекретарь США Майк Помпео считает невозможным сравнивать ситуацию с захватом Израилем Голанских высот и возвращением Крыма в состав России. Об этом он заявил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям американского сената.
Нет более разных ситуацией, чем эти. Израиль получил Голаны после того, как подвергся нападению. Он оборонялся, существовал риск вторжения. Они [израильтяне] взяли эту территорию, чтобы защитить себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы.
Помпео также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа видит «мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы бы этого хотели». «Опираясь на политику в отношении реальности, мы признали Иерусалим столицей Израиля и суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — сказал он.
Сенатор от демократов Дик Дурбин сказал, что земли, занятые в результате военных действий, по международным нормам считаются оккупированными. Госсекретарь в ответ сказал, что не будет подробно разбирать это на этих слушаниях, но предложил сенатору услуги своих подчиненных, которые, по его словам, будут готовы обсудить эту часть международного права.
Еще один момент — это вопрос практической политики. Если за агрессию не надо платить и вы, атакуя, теряете часть своей земли в результате этого, и затем получаете ее обратно, просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система.
На это Дурбин заметил, что следуя этой логике США могут претендовать на территорию Ирака. «Мы можем приводить десятки и десятки примеров, но вы просто просили меня сравнить ситуации Голан и Крыма», — ответил Помпео.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета. Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана.