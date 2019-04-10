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09:49 (мск), источник: Интерфакс

Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле после подсчета 97% голосов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Партия «Ликуд» после подсчета 97% голосов избирателей опережает оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» и обеспечивает себе в коалиции с другими правыми партиями не менее 65 мест в 120-местном Кнессете (парламент), сообщают СМИ.

Источник: AP 2019

Нетаньяху, выступая перед сторонниками, заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех.

Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев.
Биньямин Нетаньяху
премьер-министра Израиля

Премьер сообщил, что контактирует с правыми партиями, и отметил: «Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство».

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В то же время, Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени.

«Длинная ночь, может быть, длинный день, все еще впереди, и мы будем ждать окончательных результатов», — заявил он.

Ранее лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц — главный соперник Нетаньяху — также выступил с победной речью.

«Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению», — заявил Ганц, выступая перед соратниками на митинге в Тель-Авиве.

По его словам, он намерен стать премьер-министром, который «преуспеет в формировании широкой коалиции, которая представляет весь Израиль».

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