Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле после подсчета 97% голосов

Нетаньяху, выступая перед сторонниками, заявил, что сформирует правое правительство, но будет премьер-министром для всех.
Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев.
Биньямин Нетаньяхупремьер-министра Израиля
Премьер сообщил, что контактирует с правыми партиями, и отметил: «Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство».
В то же время, Нетаньяху попросил воздержаться от преждевременных выводов, пока не подсчитаны все избирательные бюллетени.
«Длинная ночь, может быть, длинный день, все еще впереди, и мы будем ждать окончательных результатов», — заявил он.
Ранее лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц — главный соперник Нетаньяху — также выступил с победной речью.
«Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению», — заявил Ганц, выступая перед соратниками на митинге в Тель-Авиве.
По его словам, он намерен стать премьер-министром, который «преуспеет в формировании широкой коалиции, которая представляет весь Израиль».