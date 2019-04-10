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10:40 (мск), источник: Daily Storm

Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»

Глава Минобороны назвал вопиющей ситуацию, когда родственники погибших военных добиваются положенных по закону льгот через суд.

Источник: РИА "Новости"

Военкомы должны отказаться от формализма при предоставлении льгот и компенсаций семьям погибших военнослужащих и участникам боевых действий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе закрытого селекторного совещания. Глава Минобороны поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться по каждому случаю, когда при работе с людьми сотрудники военкоматов проявили бездушие, и принять к нарушителям жесткие меры.

«Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в тылу, требую отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах», — цитирует требование министра один из источников газеты «Известия», озвученное им в ходе совещания с участием руководителей Вооруженных сил РФ, на котором обсуждался вопрос о защите прав ветеранов сирийской кампании и их близких.

По словам собеседников издания, Сергей Шойгу заявил, что не позволит засидевшимся на «теплых местах начальникам подрывать веру военнослужащих в руководство»

Министр отметил, что суды выносят решения о предоставлении льгот и компенсаций семьям погибших военнослужащих, которые должны приниматься военкоматами как абсолютно законные. После этого глава Минобороны поручил разобраться в каждом таком случае и принять «жесткие меры к бюрократам» для исключения проявления формализма и бездушия в будущем.

Новость
Мужество пришлось отстаивать в суде

В качестве вопиющего примера отказа считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых действий собеседник газеты упомянул ситуацию с вдовой погибшего российского офицера Андрея Пыленка. Ей пришлось через суд доказывать право на надбавку к пенсии по потере кормильца.

Ранее стало известно о том, что военкоматы отказываются считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых действий, поэтому родственникам не индексируют пенсии по потере кормильцев. В результате членам семей военных приходится обращаться в суды, чтобы доказать свою правоту и получать пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Глава организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин заявил, что организация «уже давно бьется» над проблемой признания службы в Сирийской Арабской Республике не только россиян, но и граждан СССР, начиная с 1967 года.

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