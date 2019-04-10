Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»
Глава Минобороны назвал вопиющей ситуацию, когда родственники погибших военных добиваются положенных по закону льгот через суд.
Глава Минобороны назвал вопиющей ситуацию, когда родственники погибших военных добиваются положенных по закону льгот через суд.
Военкомы должны отказаться от формализма при предоставлении льгот и компенсаций семьям погибших военнослужащих и участникам боевых действий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе закрытого селекторного совещания. Глава Минобороны поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться по каждому случаю, когда при работе с людьми сотрудники военкоматов проявили бездушие, и принять к нарушителям жесткие меры.
«Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в тылу, требую отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах», — цитирует требование министра один из источников газеты «Известия», озвученное им в ходе совещания с участием руководителей Вооруженных сил РФ, на котором обсуждался вопрос о защите прав ветеранов сирийской кампании и их близких.
Министр отметил, что суды выносят решения о предоставлении льгот и компенсаций семьям погибших военнослужащих, которые должны приниматься военкоматами как абсолютно законные. После этого глава Минобороны поручил разобраться в каждом таком случае и принять «жесткие меры к бюрократам» для исключения проявления формализма и бездушия в будущем.
В качестве вопиющего примера отказа считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых действий собеседник газеты упомянул ситуацию с вдовой погибшего российского офицера Андрея Пыленка. Ей пришлось через суд доказывать право на надбавку к пенсии по потере кормильца.
Ранее стало известно о том, что военкоматы отказываются считать погибших в Сирии военнослужащих ветеранами боевых действий, поэтому родственникам не индексируют пенсии по потере кормильцев. В результате членам семей военных приходится обращаться в суды, чтобы доказать свою правоту и получать пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Глава организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин заявил, что организация «уже давно бьется» над проблемой признания службы в Сирийской Арабской Республике не только россиян, но и граждан СССР, начиная с 1967 года.