Кириенко считает, что в РФ есть запрос на сокращение дистанции между жителями и властью

«Важнейшая вещь на сегодняшний день — это способность (представителей власти — прим. ТАСС) разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти — это сокращение дистанции. Одна из ключевых проблем для России — это слишком большая дистанция до власти, и есть запрос в сокращении этой дистанции», — сказал Кириенко, выступая в среду на конференции в Высшей школе экономики .
При этом он подчеркнул необходимость повышения роли регионов и муниципалитетов. «Уровень управления максимально близкий к людям является принципиально важным для страны», — пояснил Кириенко.
Важная задача — это повышение роли регионов, муниципалитетов, потому что люди живут там. Продолжительность жизни увеличивается не в министерстве здравоохранения, дороги строятся не в министерстве транспорта, а там, где живут.
Сергей Кириенкопервый заместитель руководителя администрации президента РФ
По мнению Кириенко, сокращению дистанции, о которой идет речь, должно способствовать внедрение цифровых технологий и развитие интернета.