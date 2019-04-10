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11:55 (мск), источник: ТАСС

Кириенко считает, что в РФ есть запрос на сокращение дистанции между жителями и властью

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Один из важнейших запросов современного общества, в том числе в России, — сокращение дистанции между властью и населением, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«Важнейшая вещь на сегодняшний день — это способность (представителей власти — прим. ТАСС) разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти — это сокращение дистанции. Одна из ключевых проблем для России — это слишком большая дистанция до власти, и есть запрос в сокращении этой дистанции», — сказал Кириенко, выступая в среду на конференции в Высшей школе экономики .

При этом он подчеркнул необходимость повышения роли регионов и муниципалитетов. «Уровень управления максимально близкий к людям является принципиально важным для страны», — пояснил Кириенко.

Важная задача — это повышение роли регионов, муниципалитетов, потому что люди живут там. Продолжительность жизни увеличивается не в министерстве здравоохранения, дороги строятся не в министерстве транспорта, а там, где живут.
Сергей Кириенко
первый заместитель руководителя администрации президента РФ

По мнению Кириенко, сокращению дистанции, о которой идет речь, должно способствовать внедрение цифровых технологий и развитие интернета.

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