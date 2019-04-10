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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Турция купит у РФ вторую партию С-400, если США откажутся поставлять Patriot

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство «Анадолу».

Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. «В случае, если не получится приобрести F-35 (истребитель-бомбардировщик пятого поколения — ИФ), Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения», — сказал Чавушоглу.

При этом он напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРК С-300 (Болгария, Словакия — ИФ), но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока — июля 2019 года.

Решение Анкары о приобретении С-400 вызвало волну критики и угроз со стороны Вашингтона, который пытается убедить Турцию отказаться от сделки. В противном случае США намерены ввести против нее жесткие экономические санкции.

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил на слушаниях в сенате во вторник, что Анкара поставлена об этом в известность.

Накануне группа американских сенаторов в совместной статье в газете The New York Times завила, что Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35.

Сенаторы отмечают, что Турция в случае закупки С-400 не получит сто запланированных к приобретению истребителей-бомбардировщиков F-35 и не сможет в течение долгих лет найти им равноценную замену. В соответствии с контрактом Турция должна заплатить за сто истребителей около $11 млрд, $800 млн из этой суммы уже было перечислено.

При этом авторы статьи пригрозили, что если Эрдоган выберет С-400, то против Турции будут введены санкции, которые нанесут значительный ущерб турецкой экономике.

Одновременно с этим участие Турции в программе по производству F-35 будет прекращено, что приведет к потере уже вложенных Анкарой в программу $1,25 млрд и к ущербу для компаний оборонного сектора Турции, участвующих в производстве комплектующих.

На прошлой неделе стало известно, что США уже приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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