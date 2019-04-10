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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина расширила торговые санкции против России

Кабмин утвердил внесение изменений в перечень товаров из России, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Решение было принято без предварительного голосования.

Источник: AP 2019

Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Как уточняет «РБК-Украина» со ссылкой на проект документа, в перечень попали стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи ватт, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов.

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6 февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что товарооборот с соседним государством в 2018 году вырос на 16,5 процента, несмотря на взаимные ограничения. Экспорт товаров и услуг на Украину достиг показателя в 9,5 миллиарда долларов, импорт увеличился до 5,4 миллиарда.

Киев впервые ограничил ввоз товаров с территории России в январе 2015 года. Санкции были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы, Украина не признала итоги референдума на полуострове. Россия с 1 января 2016 года ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго. Необходимость этих мер в Москве объяснили тем, что Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. После этого Киев также ввел эмбарго на российские продукты, в том числе шоколад, детское питание, пиво и водку.

Следите за развитием темы Россия-Украина: взаимные санкции
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