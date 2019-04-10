Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
На рынке «бэушек» появились дешёвые варианты «для понимающих»
Отец принял дочь в парике за злой дух
Сашу Стриженову с ярким макияжем не узнали фанаты
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Сын Дмитрия Хворостовского вырос настоящим красавцем
Отец принял дочь в парике за злой дух
ДНК-анализ: новый поворот в деле гибели миллионерши Филевой
«Краса ВДВ» РФ восхитила внешностью мир
Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
Сашу Стриженову с ярким макияжем не узнали фанаты
Нюша в откровенном наряде стала копией Водонаевой
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Как выглядит квартира в доме с собственной службой ретро-такси
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ

«Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» о том, как в Кремле относятся к появлению таких билбордов.

Новость
Почему Зеленскому удалось победить и как действовать Кремлю

Накануне в киевском метро раздавали газеты с изображением на первой полосе Петра Порошенко и Владимира Путина, пристально смотрящих друг на друга, с подписью: «21 апреля выбирай!». Аналогичные плакаты появились на улицах Киева и Харькова. Как заявили в предвыборном штабе президента Украины, выбор изображения не означает, что в команде господина Порошенко считают его оппонента на выборах, шоумена Владимира Зеленского агентом Владимира Путина.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Во второй тур Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.

Читайте также

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Триумф Биньямина Нетаньяху
Жизнью недовольны почти 40% россиян
Госдеп объяснил разницу между признанием Голанских высот и Крыма
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток
За селфи на одном из пляжей Таиланда грозит смертная казнь
Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей дружбе с Криштиану Роналду
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
До первого iPhone. Сколько сейчас стоят старые мобильники и где их достать Какими были смартфоны до 2007 года.
Авто
Тестируем новую Skoda Scala (она красивая!) Хэтчбек Skoda Scala стал первым носителем нового фирменного стиля чешской марки - чистые линии, "хищная" оптика (у топ-версий - полностью светодиодная), большие колеса (вплоть до 18-дюймовых)
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
15 фото до и после уборки на улице
Прогулка по Ставрополю: мистические места и их обитатели
В Москве нашли самую дорогую квартиру
Названа главная опасность для жилья россиян
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь