Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

«Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» о том, как в Кремле относятся к появлению таких билбордов.
Накануне в киевском метро раздавали газеты с изображением на первой полосе Петра Порошенко и Владимира Путина, пристально смотрящих друг на друга, с подписью: «21 апреля выбирай!». Аналогичные плакаты появились на улицах Киева и Харькова. Как заявили в предвыборном штабе президента Украины, выбор изображения не означает, что в команде господина Порошенко считают его оппонента на выборах, шоумена Владимира Зеленского агентом Владимира Путина.
Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Во второй тур Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.