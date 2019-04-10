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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Венесуэла устроила распродажу золота

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы на прошлой неделе вывезли восемь тонн золота для продажи металла за границу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

С начала 2019 года золотые резервы Венесуэлы сократились на 30 тонн, до 100 тонн. Стоимость этого запаса оценивается в четыре миллиарда долларов. По словам источника, при таких темпах сокращения Венесуэла может остаться вовсе без золота к концу года. В Центробанке и Мининформации страны на запросы о комментариях об очередной продаже золота не ответили.

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Как отмечает агентство, продажа золота из резервов фактически стала единственным источником иностранной валюты для Венесуэлы — санкции со стороны США ограничивают получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA. Санкции будут отменены в случае, если Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы, и в стране проведут честные выборы.

Информация о том, что Венесуэла распродает свое золото, стала появляться в начале 2019 года на фоне обострения политического кризиса в стране. В январе оппозиция заподозрила власти страны в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию — Москва со своей стороны заявила, что не располагает информацией о подобных планах Каракаса.

Позднее стало известно о продаже нескольких тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам — однако от дальнейших покупок ОАЭ отказались до урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Новое изъятие золота произошло в феврале — из резервов страны исчезли восемь тонн драгоценного металла.

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