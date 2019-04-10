Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
Женщина не подозревала, что в ее глазу 28 лет пряталось нечто странное
Опасно для жизни: какую рыбу ни в коем случае нельзя брать
Дом, где жил Маяковский, признали памятником архитектуры
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Супруга Алека Болдуина потеряла пятого ребенка
В Нью-Йорке ввели режим ЧС в связи с ростом заболевания корью
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
25-летняя дочь певицы Валерии экстренно госпитализирована - СМИ
Известно, кто окольцевал мать 5-х детей Порошину
Принца Уильяма обвинили в измене Кейт Миддлтон
Сашу Стриженову с ярким макияжем не узнали фанаты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
14:11 (мск), источник: Интерфакс

Медведев признался, что в выпускном классе получил двойку в четверти

Школу премьер-министр РФ закончил «хорошистом».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался школьникам, что в 10-м классе получил двойку в четверти по одному из предметов, но в итоге исправил ситуацию.

Новость
Тест: десять вопросов на школьную эрудицию

«Двойки у меня, конечно, были. Я открою тайну, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10-м классе, а тогда было десять классов, по одному из предметов (называть его не буду) была двойка даже в четверти», — сказал Медведев, отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока «Проектория».

«Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось — я все зачистил», — сказал премьер, добавив: «Двойки должны быть даже для того, чтобы понимать разницу между ней и пятеркой».

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
В Сбербанке произошел второй сбой за три дня
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Таможня Сингапура задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов
Голландский истребитель подстрелил сам себя
Шойгу пригрозил отправить военкомов в «более горячие места»
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Тестируем новую Skoda Scala (она красивая!) Хэтчбек Skoda Scala стал первым носителем нового фирменного стиля чешской марки - чистые линии, "хищная" оптика (у топ-версий - полностью светодиодная), большие колеса (вплоть до 18-дюймовых)
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Почему мы не любим убираться дома. И как с этим справиться
15 фото до и после уборки на улице
Самый высокий небоскреб в Западной Европе построят в датском городке
У Деда Мороза будет новый дом
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь