Медведев признался, что в выпускном классе получил двойку в четверти
Школу
Школу
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU —
«Двойки у меня, конечно, были. Я открою тайну, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10-м классе, а тогда было десять классов, по одному из предметов (называть его не буду) была двойка даже в четверти», — сказал Медведев, отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока «Проектория».
«Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось — я все зачистил», — сказал премьер, добавив: «Двойки должны быть даже для того, чтобы понимать разницу между ней и пятеркой».