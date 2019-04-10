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14:30 (мск), источник: Daily Storm

Володин сделал замечание депутату от КПРФ Алимовой за мат в соцсетях

Спикер Госдумы попросил ее бороться с этим недостатком и работать над собой.

Источник: КПРФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарной сессии сделал замечание депутату от КПРФ, члену комитета по транспорту и строительству Ольге Алимовой за использование ненормативной лексики в социальных сетях. При этом он отметил, что парламентарий сдерживает себя на заседаниях и ни на кого не матерится, а на своих страницах в соцсетях ее прорывает.

Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверно, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.
Вячеслав Володин
спикер Госдумы
Новость
«Совы победили разум»

Депутаты нижней палаты парламента 9 апреля перенесли время начала пленарных заседаний с 10:00 на 12:00, а окончания — с 14:00 на 16:00. Ранее Володин заявлял, что с соответствующей инициативой выступили главы думских комитетов. Спикер Госдумы подчеркнул, что перенос времени на два часа «дает возможность в утреннее время рассмотреть вопросы оперативного порядка» и «провести заседания комитетов».

В связи с этим Алимова на своих страницах в Facebook и Instagram вечером 9 апреля выразила недовольство этим решением, используя нецензурную лексику. «… [конец]! Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно Трудовому кодексу», — написала она.

Володин 21 февраля призвал все фракции Госдумы делать замечания тем депутатам, которые допускают популистские высказывания. Он обратил внимание на то, с какой скоростью СМИ распространили предложение единоросса Александра Васильева штрафовать за грязные носки пассажиров в плацкартных вагонах.

Экстравагантно-популистские заявления и инициативы депутатов Госдумы, которые «позорят весь депутатский корпус», будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте нижней палаты. Об этом ранее сообщила советник председателя Госдумы Вячеслава Володина по связям со СМИ Анастасия Кашеварова. Идею поддержали все парламентарии.

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