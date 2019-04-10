Госдума одобрила законопроект о шпионских гаджетах
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за проект закона об уточнении терминологии в сфере обращения специальных технических средств (СТС).
Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за проект закона об уточнении терминологии в сфере обращения специальных технических средств (СТС).
В документе предлагается дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
До этого Верховный суд разъяснил, за приобретение каких приборов нельзя наказывать. В их число входят скрытые камеры для обеспечения безопасности людей и имущества,
Правила покупки «шпионской техники» начали пересматривать после большой