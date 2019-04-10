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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума одобрила законопроект о шпионских гаджетах

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за проект закона об уточнении терминологии в сфере обращения специальных технических средств (СТС).

Источник: Reuters

В документе предлагается дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, примечанием, в котором определяется термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

До этого Верховный суд разъяснил, за приобретение каких приборов нельзя наказывать. В их число входят скрытые камеры для обеспечения безопасности людей и имущества, GPS-трекеры для слежения за животными, видеорегистраторы, смартфоны и диктофоны, если нет специальных программ для скрытого наблюдения.

Правила покупки «шпионской техники» начали пересматривать после большой пресс-конференции Владимира Путина. Тогда один из журналистов пожаловался президенту на то, что фермера Евгения Васильева из Курганской области судят из-за GPS-трекера для коровы.

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