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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон предоставил $1 млрд на строительство стены с Мексикой

Вчера вечером Министерство обороны США сообщило о предоставлении нескольких контрактов на общую сумму $986 млн компаниям для строительства стены на границе с Мексикой.

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По планам завершение работ по данным контрактам ожидается к октябрю 2020 года. Контракты получили американские строительные и инженерные компании SLSCO Ltd ($789 млн), Barnard Construction ($187 млн) и Dutra Group ($10 млн).

В интервью телеканалу CNN представитель оборонного ведомства подполковник Джейми Дэвис заявил, что по контрактам компании проведут модернизацию двух секторов границы с Мексикой в штатах Аризона и Нью-Мексико. В Нью-Мексико заграждение будет представлять собой девятиметровый бетонный забор с полутораметровым противоперелазным козырьком. В Аризоне высота бетонного забора составит 5 м.

Как известно, именно $5,7 млрд проект Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой стал причиной рекордного шатдауна в истории США. Конгресс отказался одобрить прямые ассигнования из бюджета на строительство стены, после чего в течение 35 дней в стране была приостановлена работа большей части государственных учреждений. В конце концов Дональду Трампу удалось обойти сопротивление представителей Демократической партии в конгрессе и возобновить работу правительственных учреждений.

Евгений Хвостик

Справка
«Стена Трампа»: все, что нужно знать о ней в семи графикахВ каком состоянии находится проект строительства стены на границе с Мексикой, и какова ситуация на южной границе США.
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