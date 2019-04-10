Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Пока сбор будет взиматься только с иностранцев, заявил врио губернатора Александр Беглов.
Пока сбор будет взиматься только с иностранцев, заявил врио губернатора Александр Беглов.
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом. По словам Беглова, размер сбора составит 100 руб. в сутки, его будут взимать гостиницы за каждый день проживания и только с иностранных туристов.
Деньги от иностранных туристов будут направлены на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры.
Сегодня у нас около полутора тысяч зданий в центральной части города, которые входят в историческое наследие, из них 255 — это жилые дома со сложной фасадной конфигурацией. Их надо ремонтировать. Вот чтобы отремонтировать 255 объектов, нам нужно затратить ни мало, ни много 17 млрд руб. Где взять эти деньги?
Он отметил, что благодаря сбору городской бюджет сможет дополнительно получить 1 млрд руб.
Возможность брать с туристов дополнительные деньги у регионов появилась в июле 2017 г., когда Путин подписал закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры в туристических регионах. Власти региона имеют право самостоятельно устанавливать размер сбора, но он не должен превышать 100 руб. за сутки. С мая 2018 г. сбор действует в экспериментальном режиме в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
В сентябре 2018 г. стало известно, что правительство обсуждает идею ввести аналог курортного сбора. Речь шла о туристическом сборе в размере 1−2% от стоимости проживания. Инициативу поддержали власти Петербурга: председатель городского комитета по финансам Алексей Корабельщиков говорил, что город готов стать пилотным регионом.
Ангелина Кречетова, Александра Чунова, Светлана Бочарова