США предложили подключить Китай к договору СНВ
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, США чувствуют угрозу не только со стороны России, так как ядерный потенциал появился и у других стран. Помпео уточнил, что имеет в виду Китай.
Может, у нас это не получится. Может, все кончится тем, что мы будем работать только с русскими над этим.
Ранее Помпео заявил, что договор о СНВ с Россией должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант. Он рассказал, что страны находятся в самом начале обсуждения о продлении договора.
Помпео добавил, что при продлении договора США хотят убедиться, что он отражает существующие технологии, некоторые из которых могут быть важнее ядерной триады.
Сокращение ядерных арсеналов
Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.