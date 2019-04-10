Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
Меган Маркл собирается рожать дома
История любви и разрыва Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Переводчик перебил Путина и нарвался на острый ответ
Радостные Кокорин и Мамаев удивили суд поступком
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
История любви и разрыва Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
6 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
15Названо «Европейское дерево года»
19:04 (мск), источник: РИА Новости

США предложили подключить Китай к договору СНВ

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. В Вашингтоне предложили подключить Китай к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: РИА Новости

По его словам, США чувствуют угрозу не только со стороны России, так как ядерный потенциал появился и у других стран. Помпео уточнил, что имеет в виду Китай.

Может, у нас это не получится. Может, все кончится тем, что мы будем работать только с русскими над этим.
Майк Помпео
госсекретарь США

Ранее Помпео заявил, что договор о СНВ с Россией должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант. Он рассказал, что страны находятся в самом начале обсуждения о продлении договора.

По его словам, в отличие от ситуации с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, ДСНВ «по большей части соблюдается».

Помпео добавил, что при продлении договора США хотят убедиться, что он отражает существующие технологии, некоторые из которых могут быть важнее ядерной триады.

Новость
Ракетный арсенал Китая. Чего опасаются США?

Сокращение ядерных арсеналов

Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
01:15 (мск)В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
26 мартаПентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты
26 мартаСМИ узнали об испытании двух ракет в США
Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

 Путин назвал бандитом поправившего его переводчика
Газпром увел миллиарды евро из-под носа у Украины
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Ученые впервые показали реальное изображение черной дыры
Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Захотевшему посадить блогера чиновнику предложили заняться делом
На аукционе выставили уникальную диадему Фаберже (видео)
Голландский истребитель подстрелил сам себя
Спорт
Сульшер хочет покорить барселонскую гору Анонсируем четвертьфиналы Лиги чемпионов, которые пройдут в Амстердаме и Манчестере
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь