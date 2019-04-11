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03:44 (мск), источник: ТАСС

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН с помощью песочных часов

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жестко пресек попытку ограничить по времени свое выступление на заседании Совета Безопасности ООН с помощью песочных часов.

Источник: РИА "Новости"

В начале своего председательства в Совбезе в апреле постпред Германии Кристоф Хойсген объявил о двух нововведениях. Германия решила открыть всегда закрытые шторы зала Совета Безопансости, а также установить рядом с местом председателя песочные часы, которые отсчитывают чуть более 5 минут — рекомендуемое время выступление глав делегаций.

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В среду в центре внимания членов Совбеза находилась ситуация в Венесуэле, во встрече принял участие вице-президент США Майкл Пенс. Сразу после его председатель предоставил слово Небензе и демонстративно перевернул стоящие у него на столе часы.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — отреагировал российский дипломат, после чего обстоятельно изложил позицию России по обсуждаемой теме.

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