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02:37 (мск), источник: Известия

Посол Сербии в РФ обвинил НАТО в дестабилизации Балкан

Посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил «Известиям», что политика Североатлантического альянса дестабилизирует весь балканский регион.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, он указал на поддержку НАТО проекта «Великой Албании», а также радикальных исламистов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и в сербском крае Косово и Метохия (КиМ). Дипломат добавил, что опыт отношений сербов с НАТО за последние три десятилетия был печальным. Поэтому Белград не намерен присоединяться к военному блоку.

В 1990-е годы альянс бомбил позиции армии тогдашней Республики Сербская Краина, потом напал на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине, а в 1999 году совершил агрессию против Союзной Республики Югославия.

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«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие. Сербия является военно нейтральной страной и не хочет присоединяться ни к одному военному блоку, к НАТО в том числе, — отметил Славенко Терзич. — В чем смысл дальнейшей агрессивной милитаризации Европы? Против кого НАТО готовится воевать? Посмотрите, где были восточные границы НАТО 30 лет назад, а куда передвинулись сегодня».

Альтернативой милитаризации должен быть мир в Европе и спокойное сосуществование различных культур и традиций, успешное экономическое развитие и сохранение диалога и политики взаимопонимания вместо всеобщего вооружения, подытожил Терзич.

В то же время депутат от Сербской радикальной партии Александр Шешель считает, что политика НАТО на Балканах нацелена на то, чтобы не допустить сближения России со странами региона.

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