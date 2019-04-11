Посол Сербии в РФ обвинил НАТО в дестабилизации Балкан
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил «Известиям», что политика Североатлантического альянса дестабилизирует весь балканский регион.
Посол Сербии в РФ Славенко Терзич заявил «Известиям», что политика Североатлантического альянса дестабилизирует весь балканский регион.
Кроме того, он указал на поддержку НАТО проекта «Великой Албании», а также радикальных исламистов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и в сербском крае Косово и Метохия (КиМ). Дипломат добавил, что опыт отношений сербов с НАТО за последние три десятилетия был печальным. Поэтому Белград не намерен присоединяться к военному блоку.
В 1990-е годы альянс бомбил позиции армии тогдашней Республики Сербская Краина, потом напал на Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине, а в 1999 году совершил агрессию против Союзной Республики Югославия.
«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие. Сербия является военно нейтральной страной и не хочет присоединяться ни к одному военному блоку, к НАТО в том числе, — отметил Славенко Терзич. — В чем смысл дальнейшей агрессивной милитаризации Европы? Против кого НАТО готовится воевать? Посмотрите, где были восточные границы НАТО 30 лет назад, а куда передвинулись сегодня».
Альтернативой милитаризации должен быть мир в Европе и спокойное сосуществование различных культур и традиций, успешное экономическое развитие и сохранение диалога и политики взаимопонимания вместо всеобщего вооружения, подытожил Терзич.
В то же время депутат от Сербской радикальной партии Александр Шешель считает, что политика НАТО на Балканах нацелена на то, чтобы не допустить сближения России со странами региона.