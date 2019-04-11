Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
Немцы назвали кроссоверы, которые «не прокормишь»
В эпидемиях гриппа обвинили пищевую добавку
Врачи рассекретили три продукта для улучшения памяти
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
02:47 (мск), источник: Известия

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Источник: Reuters

«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — цитирует Пенса ТАСС в среду, 10 апреля.

По его словам, он хотел бы видеть в зале Совета Безопасности представителя свободного венесуэльского правительства. Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон намерен использовать все экономические и дипломатические меры, чтобы добиться перехода к демократии в Боливарианской республике.

Также американский политик призвал ООН признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны.

23 января во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, ряд стран Латинской Америки и ЕС. Действующий глава государства Николас Мадуро, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота, разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько государств.

Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота. Он призвал лидеров всех стран осудить «атаки империализма» против страны.

28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты.

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Путь заказан: в популярных приложениях такси найдены уязвимости
Предполетные ожидания: когда Су-57 заступят на боевое дежурство
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Эксперты назвали проблемой «маскировку» ИП под самозанятых
Голландский истребитель подстрелил сам себя
Прокурор рассказала, сколько потратили Кокорин и Мамаев в кафе
Таможня Сингапура задержала рекордные 28 тонн чешуи панголинов
«Барселона» обыграла МЮ в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Спорт
Месси расцарапали нос. Больше МЮ не смог против «Барсы» ничего Манчестерцы ни разу не пробили в створ
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до трех тысяч рублей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Дети
Саша Савельева показала первое фото с новорожденным сыном Певица официально подтвердила, что родила первенца 
Леди
Звезды, которые завершали карьеру, но потом возвращались Рассказываем о знаменитостях, которые не смогли долго существовать без работы и вернулись к любимому делу.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь