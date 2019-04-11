Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский
Американский
«При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — цитирует Пенса ТАСС в среду, 10 апреля.
По его словам, он хотел бы видеть в зале Совета Безопасности представителя свободного венесуэльского правительства.
Также американский политик призвал ООН признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны.
23 января во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, ряд стран Латинской Америки и ЕС. Действующий глава государства Николас Мадуро, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота, разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько государств.
Действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота. Он призвал лидеров всех стран осудить «атаки империализма» против страны.
28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Венесуэлы, в частности против государственной нефтегазовой компании PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты.