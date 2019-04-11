Лидеры ЕС договорились о переносе Brexit на 31 октября
Европейские лидеры договорились о переносе Brexit на 31 октября, сообщает агентство Reuters в четверг, 11 апреля, со ссылкой на дипломатов ЕС.
Европейские лидеры договорились о переносе Brexit на 31 октября, сообщает агентство Reuters в четверг, 11 апреля, со ссылкой на дипломатов ЕС.
Окончательное решение будет принято после переговоров с
10 апреля в Брюсселе начался саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран обсуждают ситуацию вокруг выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.
Британский
В июне 2016 года состоялся референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали Brexit. Соответствующее соглашение Лондона и Брюсселя должно было вступить в силу 30 марта 2019 года после ратификации документа королевством, но этого пока не произошло.
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.