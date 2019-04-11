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03:29 (мск), источник: Известия

Лидеры ЕС договорились о переносе Brexit на 31 октября

Европейские лидеры договорились о переносе Brexit на 31 октября, сообщает агентство Reuters в четверг, 11 апреля, со ссылкой на дипломатов ЕС.

Источник: Reuters

Окончательное решение будет принято после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая должна дать согласие на дату и условия отсрочки, передает ТАСС.

10 апреля в Брюсселе начался саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран обсуждают ситуацию вокруг выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

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Британский премьер-министр Тереза Мэй попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск предлагал Лондону более долгую отсрочку — до конца 2019 года или до марта 2020 года.

В июне 2016 года состоялся референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали Brexit. Соответствующее соглашение Лондона и Брюсселя должно было вступить в силу 30 марта 2019 года после ратификации документа королевством, но этого пока не произошло.

9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.

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