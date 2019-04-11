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09:22 (мск), источник: Известия

Американский военный объяснил нужду США в «угрозе» из Москвы

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор назвал неоправданным размещение американских войск и военных баз в Европе и подчеркнул, что Россия не собирается атаковать европейские страны.

Источник: AP 2019

Нет необходимости размещения войск США за рубежом для противостояния России и Китаю, отметил военный в беседе с корреспондентом FoxNews. Ролик интервью размещен на сервисе видеохостинга YouTube.

«Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет», — отметил он.

По мнению Макгрегора, таких армий просто не существует, а размещение военного американского контингента за пределами США выгодно узкому кругу людей, получающих от этого прибыль.
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«Существующие лобби располагают колоссальными средствами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном», — уточнил полковник. Он назвал военное присутствие США за океаном «кассовым аппаратом», добавляет «Федеральное агентство новостей».

9 апреля премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что не верит в угрозу со стороны РФ. В то же время премьер-министр назвала поведение России в международных вопросах напористым.

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