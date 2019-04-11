Американский военный объяснил нужду США в «угрозе» из Москвы

Нет необходимости размещения войск США за рубежом для противостояния России и Китаю, отметил военный в беседе с корреспондентом FoxNews. Ролик интервью размещен на сервисе видеохостинга YouTube.
«Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет», — отметил он.
По мнению Макгрегора, таких армий просто не существует, а размещение военного американского контингента за пределами США выгодно узкому кругу людей, получающих от этого прибыль.
«Существующие лобби располагают колоссальными средствами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном», — уточнил полковник. Он назвал военное присутствие США за океаном «кассовым аппаратом», добавляет «Федеральное агентство новостей».
9 апреля премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что не верит в угрозу со стороны РФ. В то же время премьер-министр назвала поведение России в международных вопросах напористым.