Дачникам не запретят выращивать овощи и фрукты
С апреля расширился список видов разрешенного использования земельных участков.
С апреля расширился список видов разрешенного использования земельных участков.
Одновременно из классификатора убрали некоторые уточнения.
Но, как пояснила «Российской газете» замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, это вовсе не означает наложения
«В новой редакции классификатора предусмотрено, что на земельных участках для “ведения садоводства” могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи», — добавляет первый зампред председателя Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он также подчеркивает, что внесено дополнение о возможности размещения объектов благоустройства на всех земельных участках без отдельного указания в классификаторе. «На практике это означает, что, например, для размещения на земельных участках общего назначения в СНТ детской площадки, информационного щита, хозпостройки -достаточно решения общего собрания членов товарищества и не требуется менять вид разрешенного использования данного земельного участка на вид “благоустройство территории” и получать
А Марина Семенова также добавляет, что изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных проблем. Изменения не предполагают обязательную замену ранее выданных документов о собственности или владении земельными участками, отмечает Семенова.
Такие изменения могут быть внесены в записи ЕГРН по желанию самого правообладателя — как физического, так и юридического лица.
Например, если вид разрешенного использования земли отсутствует в сведениях ЕГРН или необходимо изменить целевое назначение участка. Во всех случаях для внесения изменений в реестр недвижимости требуется подать соответствующее заявление в Росреестр.
Расширенный список видов использования земель позволяет пользователю выбрать назначение, более соответствующее фактическому использованию. Это, по словам экспертов, может отразиться на кадастровой стоимости и минимизирует риски попадания физических и юридических лиц под штрафы.