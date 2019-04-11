Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский обратился с призывом к батальонам «Донбасс» и «Азов»
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки
В глазу пациентки обнаружили живых пчел
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
«Я же терпел»: журналист из США перебил Путина и получил ответ
«Ну, вали»: скандал с украинцем у Соловьева
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
В США продолжают ломать карьеру хоккеисту Войнову
32-летняя известная актриса скончалась из-за самолечения
Шутка Зеленского о Порошенко довела до слез
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
09:57 (мск), источник: Российская газета

Дачникам не запретят выращивать овощи и фрукты

С апреля расширился список видов разрешенного использования земельных участков.

Одновременно из классификатора убрали некоторые уточнения.

Например, для земель, предназначенных под ведение садоводства с выращиванием сельскохозяйственных культур для собственных нужд, больше не содержится уточнение, какие конкретно сельхозкультуры имеются в виду — плодовые, ягодные, овощные или бахчевые.

Но, как пояснила «Российской газете» замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание.

Новость
Дачная амнистия завершилась, но не для всех

«В новой редакции классификатора предусмотрено, что на земельных участках для “ведения садоводства” могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи», — добавляет первый зампред председателя Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также подчеркивает, что внесено дополнение о возможности размещения объектов благоустройства на всех земельных участках без отдельного указания в классификаторе. «На практике это означает, что, например, для размещения на земельных участках общего назначения в СНТ детской площадки, информационного щита, хозпостройки -достаточно решения общего собрания членов товарищества и не требуется менять вид разрешенного использования данного земельного участка на вид “благоустройство территории” и получать какие-либо иные разрешения от государственных органов», — уточняет Чаплин.

Новость
Дачные участки поделили на категории

А Марина Семенова также добавляет, что изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных проблем. Изменения не предполагают обязательную замену ранее выданных документов о собственности или владении земельными участками, отмечает Семенова.

Такие изменения могут быть внесены в записи ЕГРН по желанию самого правообладателя — как физического, так и юридического лица.

Например, если вид разрешенного использования земли отсутствует в сведениях ЕГРН или необходимо изменить целевое назначение участка. Во всех случаях для внесения изменений в реестр недвижимости требуется подать соответствующее заявление в Росреестр.

Расширенный список видов использования земель позволяет пользователю выбрать назначение, более соответствующее фактическому использованию. Это, по словам экспертов, может отразиться на кадастровой стоимости и минимизирует риски попадания физических и юридических лиц под штрафы.

Читайте также

 Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы
На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля
Вице-президент США попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
ОАЭ купят у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Американский военный объяснил нужду США в «угрозе» из Москвы
Спорт
Месси расцарапали нос. Больше МЮ не смог против «Барсы» ничего Манчестерцы ни разу не пробили в створ
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Что не так с вашей кроватью или спальней
Дети
Жена Никиты Михалкова показала архивное фото с дочками и мужем Звездная мама трепетно относится к своей семье.
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь