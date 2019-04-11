Запрет абортов в Южной Корее признали противоречащим конституции

Суд призвал внести в действующее законодательство изменения и частично разрешить прерывание беременности на ранних сроках.
«Ренхап» сообщает, что такая позиция Конституционного суда указывает на значительные изменения в южнокорейском обществе, которое ранее консервативно относилось к проблеме абортов.
Власти Южной Кореи криминализировали аборт в 1953 году: в соответствии с законом, прерывание беременности было запрещено во всех случаях. В 1973 в закон были внесены поправки, согласно которым прерывание беременности разрешалось в случае инфекций, генных болезней, изнасилования, инцеста, а также в некоторых других случаях, если беременность угрожала здоровью женщины.
Ответственность за нарушение закона об абортах сейчас несут как сами женщины, так и медицинский персонал, который проводит прерывание беременности. За нарушение закона, в зависимости от тяжести преступления, установлен штраф или тюремный срок.