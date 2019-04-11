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10:24 (мск), источник: Интерфакс

Запрет абортов в Южной Корее признали противоречащим конституции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Конституционный суд Южной Кореи пришел к выводу, что нынешнее регулирование абортов противоречит основному закону страны, передает в четверг агентство «Ренхап».

Источник: AP 2019

Суд призвал внести в действующее законодательство изменения и частично разрешить прерывание беременности на ранних сроках.

«Ренхап» сообщает, что такая позиция Конституционного суда указывает на значительные изменения в южнокорейском обществе, которое ранее консервативно относилось к проблеме абортов.

Власти Южной Кореи криминализировали аборт в 1953 году: в соответствии с законом, прерывание беременности было запрещено во всех случаях. В 1973 в закон были внесены поправки, согласно которым прерывание беременности разрешалось в случае инфекций, генных болезней, изнасилования, инцеста, а также в некоторых других случаях, если беременность угрожала здоровью женщины.

Ответственность за нарушение закона об абортах сейчас несут как сами женщины, так и медицинский персонал, который проводит прерывание беременности. За нарушение закона, в зависимости от тяжести преступления, установлен штраф или тюремный срок.

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