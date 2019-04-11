Reuters: президент Судана ушел в отставку
СМИ передают, что в Судане произошел государственный переворот. Согласно поступающей информации, власть в стране захватили военные.
СМИ передают, что в Судане произошел государственный переворот. Согласно поступающей информации, власть в стране захватили военные.
ТАСС, 11 апреля. Президент Судана Омар
По данным агентства, министр производства и экономических ресурсов штата Северный Дарфур Маджуб Хусейн заявил телеканалу
Ранее новостной портал Baj News сообщил, что Военный совет Судана под руководством первого
С утра ожидается «важное заявление» армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того — неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.
Утром 11 апреля СМИ сообщили, что группа военных в Судане отстранила от власти президента страны Омара
По информации новостного портала Baj News, Военный совет Судана под руководством первого
Ожидается, что армия страны сделает официальное заявление по государственному телевидению и радио.
Массовые волнения не стихают в Судане с середины декабря 2018 года. За несколько дней протесты охватили около 30 городов, включая столицу Хартум.
23 февраля президент страны Омар
Ранее США, Великобритания и Норвегия потребовали от властей Судана изменить политическую систему страны, чтобы выполнить требования протестующих.
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники сообщило, что президент страны Омар
Сообщалось, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также
Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц.
Как передают СМИ, тысячи человек находятся в утренние часы на улицах Хартума.
Основная масса сосредоточена у
В столице размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц.
Закрыт международный аэропорт Хартума.
Независимость Судана от Великобритании была провозглашена в 1956 году. В ноябре 1958 года в стране произошел военный переворот, был установлен военный режим, а первым президентом страны провозгласил себя маршал Аббуд. В 1964 году он передал власть коалиционному правительству.
В мае 1969 года в стране снова произошел госпереворот и во главе государства встал полковник Джаафар Нимейри. В октябре 1971 года он был избран президентом Судана.
Нимейри свергли в апреле 1985 года в результате нового военного переворота во главе с генералом Абдель Рахманом Сивар
Очередной военный переворот в Судане произошел в июне 1989 года.
Высшим госорганом стал Совет командования революции и национального спасения под председательством