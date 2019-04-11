Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Что будет завтра?»: Порошенко показал видео «смерти» Зеленского
Штрафы за нарушение ПДД: повышение и отмена скидки
В глазу пациентки обнаружили живых пчел
Из чего на самом деле делают картошку фри
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Подняли из-под землиКакие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
Почему Зеленский уже проиграл
Лавров помешал американской «сделке века»
Ученые призывают отказаться от яиц
Что будет, если съесть хлеб с плесенью?
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Бузову с новой прической перепутали с Костенко
«Королева Африки»: Ксения Собчак в пышной юбке в Кении
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Небоскребы обвинили в массовом уничтожении птиц
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
10:52 (мск), источник: ТАСС

Reuters: президент Судана ушел в отставку

СМИ передают, что в Судане произошел государственный переворот. Согласно поступающей информации, власть в стране захватили военные.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

ТАСС, 11 апреля. Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета. Об этом со ссылкой на источники в правительстве информирует в четверг агентство Reuters.

По данным агентства, министр производства и экономических ресурсов штата Северный Дарфур Маджуб Хусейн заявил телеканалу Al-Hadath о «ведении консультаций о формировании военного совета, который возьмет власть после того, как президент аль-Башир подал в отставку».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее новостной портал Baj News сообщил, что Военный совет Судана под руководством первого вице-президента, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть в стране сроком на год.

По не подтвержденной официально информации, группа военных совершила переворот, отстранив президента Омара аль-Башира от власти. О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, по другим — покинул страну.

С утра ожидается «важное заявление» армии, однако оно пока задерживается, и, по некоторым сведениям, причина того — неопределенность в том, кто возглавит переходный совет в стране.

Источник: Reuters

Что случилось

Утром 11 апреля СМИ сообщили, что группа военных в Судане отстранила от власти президента страны Омара аль-Башира, освободив его со всех занимаемых постов.

По информации новостного портала Baj News, Военный совет Судана под руководством первого вице-президента страны, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть сроком на год.

Ожидается, что армия страны сделает официальное заявление по государственному телевидению и радио.

Источник: Reuters

С чего все началось

Массовые волнения не стихают в Судане с середины декабря 2018 года. За несколько дней протесты охватили около 30 городов, включая столицу Хартум.

Жители африканской страны недовольны значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания.

23 февраля президент страны Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год для принятия мер по выходу из кризиса. Парламент позднее сократил срок его действия до полугода.

Ранее США, Великобритания и Норвегия потребовали от властей Судана изменить политическую систему страны, чтобы выполнить требования протестующих.

Источник: Reuters

Что с руководством страны

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники сообщило, что президент страны Омар аль-Башир ушел в отставку.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщал, что он был арестован военными вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения.

Сообщалось, в частности, о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы руководитель правящей в стране партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

Всего, по поступающей информации, задержаны более 100 человек, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц.

Источник: AP 2019

Что происходит в Хартуме

Как передают СМИ, тысячи человек находятся в утренние часы на улицах Хартума.

Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с 6 апреля.

В столице размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц.

Закрыт международный аэропорт Хартума.

Источник: AFP 2019

Как в Судане свергали власть

Независимость Судана от Великобритании была провозглашена в 1956 году. В ноябре 1958 года в стране произошел военный переворот, был установлен военный режим, а первым президентом страны провозгласил себя маршал Аббуд. В 1964 году он передал власть коалиционному правительству.

Новость
У президента Судана истекает тридцатилетний срок

В мае 1969 года в стране снова произошел госпереворот и во главе государства встал полковник Джаафар Нимейри. В октябре 1971 года он был избран президентом Судана.

Нимейри свергли в апреле 1985 года в результате нового военного переворота во главе с генералом Абдель Рахманом Сивар ад-Дагабом.

Очередной военный переворот в Судане произошел в июне 1989 года.

Высшим госорганом стал Совет командования революции и национального спасения под председательством генерал-лейтенанта Омара Хасана Ахмеда аль-Башира. В октябре 1993 года он стал президентом и является им до сих пор.

Переворот в Судане: власть переходит к армии
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
 Он может уничтожать цели в режиме реального времени без расчета
Его "тянули за язык, чтобы он назвал Россию "военным противником" США
Дачникам не запретят выращивать овощи и фрукты
Законопроект о суверенном интернете принят во втором чтении
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Хоккеист забил ртом и остался без зубов (видео)
Американец снял на видео метель с молниями
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Спорт
Победа «Барсы» уникальна. 3 доказательства Вальверде изменил клуб. Возможно, зря
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Дети
Как рожают в Японии: удивительные факты Суши для беременных, никакого обезболивания и пуповина на память
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь