В Госдуме оценили потери российской экономики в случае отсутствия интернета

«Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день интернет работать не будет, — сказал парламентарий. — Так вот, коллеги, эта оценка… 20 млрд рублей».
А сегодня те средства, которые закладываются [на реализацию законопроекта о надежном Рунете], речь идет о порядка 20−30 млрд рублей всего на обеспечение стабильной работы [интернета в РФ] в случае воздействия таких угроз в целом.
Леонид Левин глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
В этом контексте глава комитета поинтересовался, «можно ли сравнивать эти цифры с точки зрения тех рисков, которые несет экономика, особенно цифровая экономика?». «Безусловно, мы должны создать все условия, чтобы никаких сбоев у нас не было. Мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это не расходы, а инвестиции в будущее», — заключил он.
Согласно законопроекту о надежном Рунете, отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет» будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по устранению. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».
В случае окончательного одобрения закон должен вступить в силу с ноября 2019 года за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.