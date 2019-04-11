Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?
В Ливии царит двоевластие: Запад, Турция, Катар и ООН поддерживают правительство в Триполи во главе с
В Ливии царит двоевластие: Запад, Турция, Катар и ООН поддерживают правительство в Триполи во главе с
Бои в Ливии возобновились после того, как Ливийская национальная армия начала наступление на столицу страны Триполи.
А на востоке страны действуют правительство и Ливийская национальная армия, подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару. Их поддерживают ОАЭ и Египет.
Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта, но оказывает Хафтару помощь.
Что происходит сейчас и что привело к этому моменту — в материале Русской службы