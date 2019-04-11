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12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?

В Ливии царит двоевластие: Запад, Турция, Катар и ООН поддерживают правительство в Триполи во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

Бои в Ливии возобновились после того, как Ливийская национальная армия начала наступление на столицу страны Триполи.

А на востоке страны действуют правительство и Ливийская национальная армия, подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару. Их поддерживают ОАЭ и Египет.

Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта, но оказывает Хафтару помощь.

Что происходит сейчас и что привело к этому моменту — в материале Русской службы Би-би-си.

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Справка
Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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