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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости Рунета

Законопроект предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Законопроект о защите Рунета был принят Госдумой в феврале в первом чтении. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин ранее рассказал, что поправками ко второму чтению вступление в силу закона о Рунете перенесено на ноябрь этого года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, согласно поправкам, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.

При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои в интернете вызваны работой технических средств противодействия угрозам.

Также, согласно подготовленному ко второму чтению проекту, внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.

Согласно поправке ко второму чтению проекта, инициированной кабмином, порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам утверждается правительством РФ. Второй поправкой кабмина определяется, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по согласованию с ФСБ утверждает требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, «которые включают в себя, в том числе требования к обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, сооружений связи».

Как следует из подготовленного ко второму чтению проекта, Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории РФ.

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