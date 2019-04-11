Опрос: более 50% избирателей проголосуют за Зеленского во втором туре выборов

«На вопрос, за кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины, опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% — за Порошенко», — говорится в сообщении.
При этом 18% респондентов заявили, что еще не определились с выбором, еще 10% сообщили, что вообще не намерены голосовать.
«Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% отдают голоса за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% — за Зеленского, 29% — за Порошенко», — сказано в сообщении «Рейтинга».
Кандидат Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко во всех возрастных категориях.
«Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. Только на Западе позиции обоих кандидатов почти равны», — уточняется в сообщении.
Согласно результатам опроса, 61% респондентов верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% — Порошенко, еще 22% не определились с ответом. «Анализ динамики мотивов голосования за кандидатов в втором туре выборов президента свидетельствует о росте протестного голосования среди избирателей обоих кандидатов», — подчеркивается в исследовании.
Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля за пост главы государства будут бороться представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. По итогам первого тура Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.