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11:46 (мск), источник: ТАСС

Опрос: более 50% избирателей проголосуют за Зеленского во втором туре выборов

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Более 50% избирателей на Украине заявили, что поддержат кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг».

Источник: AFP 2019

«На вопрос, за кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины, опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% — за Порошенко», — говорится в сообщении.

При этом 18% респондентов заявили, что еще не определились с выбором, еще 10% сообщили, что вообще не намерены голосовать.

«Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% отдают голоса за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% — за Зеленского, 29% — за Порошенко», — сказано в сообщении «Рейтинга».

Кандидат Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко во всех возрастных категориях.

«Он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. Только на Западе позиции обоих кандидатов почти равны», — уточняется в сообщении.

Согласно результатам опроса, 61% респондентов верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% — Порошенко, еще 22% не определились с ответом. «Анализ динамики мотивов голосования за кандидатов в втором туре выборов президента свидетельствует о росте протестного голосования среди избирателей обоих кандидатов», — подчеркивается в исследовании.

Во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля за пост главы государства будут бороться представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. По итогам первого тура Зеленский набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.

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