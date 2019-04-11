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12:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Небензя и песочные часы: раскручивание эмоций во вред политике

Радостные возгласы, вызванные тем, что постпред России при ООН Василий Небензя «не позволил ограничить» свое выступление в Совете Безопасности, неуместны, потому что России нужно продвигать в ООН совсем другой свой образ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 апреля, комментируя сообщения о конфликте между представителями России и Германии на заседании Совбеза.

Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, Небензя не позволил представителю Германии в ООН ограничить свое выступление в Совете Безопасности. Постпред Германии, председательствующей сейчас в Совбезе, перевернул песочные часы после начала выступления Небензи, постпред России в ответ сказал, что тот может поворачивать часы, «сколько ему заблагорассудится».

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«Радостные возгласы большинства российских СМИ по поводу того, как постпред России при ООН Василий Небензя «не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН», — это вредное раскручивания общественных эмоций вокруг пустышки. «Россия возьмет столько (времени), сколько ей нужно!» — разве такой образ нашей страны нам сейчас надо продвигать в ООН? Или Небензя американцев спародировать хотел? Думаю, однако, что это не так.

Председательствующий в Совете Безопасности немец предложил определённый регламент. Все страны ориентируются на него, но на деле мало кто ему следует в точности. Постпред Германии, переворачивая часы (он даже ничего не сказал), об установленном регламенте напомнил. Ну и что?

Главная наша установка в ООН сегодня, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы возвращать в эту международную организацию закреплённый в её Уставе, но утерянный в 1990-е годы, принцип суверенного равенства государств. США настойчиво этот принцип разрушают. В этих обстоятельствах действовать по принципу «что позволено Юпитеру, не позволено быку» — это работать себе во вред. Или мы хотим, чтобы, когда председательствовать в СБ будет наша страна, никто бы установленному регламенту не следовал?" — отметил Михаил Демурин.

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