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14:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Попытка военного переворота в Судане: что нам известно

Армия Судана в четверг, как ожидается, объявит о свержении президента Омара Башира, который правил страной 30 лет. Государственное телевидение Судана уже несколько часов транслирует военную музыку и объявление «Ожидайте в скором времени важное заявление вооруженных сил».

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Массовые демонстрации с требованием отставки президента и назначения переходной власти продолжаются в стране уже четвертый месяц.

Источник: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Омар Башир — первый действующий президент, против которого были выдвинуты официальные обвинения судом в Гааге — в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по делу о военных преступлениях и геноциде.

Утром 11 апреля к тысячам демонстрантов, которые уже несколько недель протестуют в центре Хартума, в ожидании объявления о смещении Омара Башира присоединились еще десятки тысяч.

Источник: REUTERS

По данным источников информационных агентств, армейское командование в четверг провело совещание с руководством разведки и спецслужб, чтобы определить, кто возглавит Высший совет вооруженных сил, который станет переходным органом власти.

По словам известной в Судане журналистки Юсры Эльбагир, «замена одной диктатуры на другую» не удовлетворит протестующих. Глава разведки Судана Салах Гош и руководитель сил быстрого реагирования (проправительственных отрядов «джанджавид») Мохаммад Хамдан Даало («Хамидти») сами управляли жесткими действиями против демонстрантов, написала она в «Твиттере».

Протесты в столице страны Хартуме начались в декабре прошлого года. Первоначально они были вызваны ростом цен и падением уровня жизни.

Судан богат нефтью и экспортирует около полумиллиона баррелей в день, но 40% населения в последние десятилетия живут за чертой бедности.

Митинги быстро перешли в политический протест против режима Омара Башира, их участники начали называть происходящее революцией. В ответ на нарастание демонстраций президент Башир в феврале объявил в стране чрезвычайное положение, распустил местные органы власти и назначил прямое управление.

8 марта президент распорядился выпустить из тюрем всех женщин, арестованных во время демонстраций протеста.

Протесты против режима на 30-м году правления Башира объединили разные слои общества | Источник: REUTERS

Многодневные демонстрации в столице собрали сотни тысяч человек и носили преимущественно мирный характер, но столкнулись с жестким ответом силовых структур. Во время разгона протестующих и рейдов полиции погибли в общей сложности 38 человек — это признанная правительством цифра, однако правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что погибших намного больше.

После нескольких месяцев массовых протестов руководство полиции отказалось участвовать в их подавлении.

Лидеры оппозиции ведут переговоры с силовиками, и, как заявил агентству Франс пресс один из лидеров протеста Омар Дигер, ищут пути осуществить «волю революции».

Одним из символов протеста стала Алаа Салах — «женщина в белом», неоднократно выступавшая перед толпой в Хартуме. Видео с ней распространилось по сотням тысяч аккаунтов в «Твиттере». В прессе она получила прозвище «Нубийская королева».

30 лет у власти

К концу третьего президентского срока Башир стал изгоем в международном сообществе - суд в Гааге выдал ордер на его арест | Источник: STR/GETTY IMAGES

Омар Башир пришел к власти в Судане в 1989 году в результате военного переворота, возглавил Революционный совет национального спасения и ввел в стране исламское законодательство. Тогда Башир находился в чине полковника суданской армии. Затем режим его правления был оформлен в президентскую республику, и Башир провел на посту президента пять сроков.

В ноябре 2017 года Омар Башир нанес первый государственный визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным в Сочи | Источник: MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES

На последних президентских выборах в 2015 году он получил, согласно официальной сводке, 94% голосов. Оппозиционные кандидаты бойкотировали голосование, называя его несвободным и несправедливым.

Несколько лет назад в интерью Би-би-си Башир заявлял, что устал и не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2020 году.

Сейчас Баширу 75 лет.

Трагедия Дарфура и раскол с Югом

В 2009 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Башира по обвинению в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе Дарфурского конфликта, жертвами которого стали не менее 300 тысяч человек.

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У президента Судана истекает тридцатилетний срок

Вооруженный конфликт в богатой природными ресурсами провинции на западе Судана начался в 2003 году.

Подчинявшиеся Хартуму отряды «джанджавид» жестоко расправлялись с мирным населением, деревни подвергались бомбардировкам. ООН обвинила Хартум в осуществлении геноцида нескольких племен и в изнасилованиях, насильственном перемещении почти миллиона человек.

Amnesty: Судан применяет химоружие против мирного населения После Сирии российские ЧВК готовы высадиться в Судане.

В 2011 году южная часть страны объявила об отделении от Хартума и провозглашении независимого Южного Судана. Новое государство было признано ООН и международным сообществом.

Через два года из-за борьбы правящих группировок в Южном Судане разгорелась гражданская война — сейчас там находится контингент миротворцев ООН.

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