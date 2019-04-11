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12:43 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции ужесточили закон о регулировании акций протеста

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который позволит ужесточает контроль над проведением акций протестов в стране, сообщает в четверг газета Parisien.

Источник: Reuters

Закон был принят на фоне продолжающихся протестов «желтых жилетов».

Новая норма, в частности, расширила полномочия полиции, а также разрешила местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности. «Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы», — заявил он.

Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, 92 парламентария выступили против.

Масштабные акции французского движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. «Желтые жилеты» продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников — выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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