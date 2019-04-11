Российские интересы в Судане

По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот между двумя странами составил $510,4 млн, увеличившись на 16,4% по сравнению с 2017 годом. Экспорт России в Судан достиг $509,3 млн (рост на 16,3%), импорт составил $1,1 млн (рост на 36,5%). Доля Судана во внешнеторговом обороте РФ в 2018 году составила 0,07% (82-е место). Для сравнения: в 2017 году республика находилась на 81-м месте.
В основном Россия экспортирует в Судан продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (91,8% от всего объема экспорта в африканскую республику). Также в списке экспортируемых товаров — машины, оборудование и транспортные средства (3,3%), продукция химической промышленности (1,7%) и минеральные продукты (1,4%). Россия также импортирует из Судана в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Торгово-экономические связи России с Суданом регулируются межправительственным соглашением о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве, заключенным в 1998 году. Интересы российского капитала в Судане связаны в том числе с рынком вооружений, а также энергетикой.
Так, в 2004 году Россия поставила Судану 15 самолетов МиГ-29С на сумму свыше $200 млн. В 2011 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт на поставку в республику 12 боевых Ми-24П и 6 транспортных вертолетов Ми-8МТ, выведенных из состава ВВС России. Кроме того, в мае 2013 года были подписаны новые контракты на поставку дополнительной партии: по 12 вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ.
С июня 2010 года функционирует Российско-Суданский деловой совет. В декабре 2013 года состоялось первое заседание российско-суданской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В том же году Судан предложил России 25 проектов инвестиционной стоимостью более $6 млрд. В частности, речь шла о строительстве исследовательского ядерного центра, промышленного кластера на Красном море, водоочистного комплекса в столице республики Хартуме и запуск суданского спутника. Полноценному сотрудничеству помешал межэтнический конфликт в регионе.
23 ноября 2017 года президент Судана Омар Башир обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность создания в африканской республике военной базы на Красном море. Также правительства двух стран подписали соглашения по атому, образованию и сельскому хозяйству.
Следующий визит главы МИД Судана в Москву был запланирован на 16 апреля 2019 года.