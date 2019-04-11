Армия Судана объявила об отстранении президента от власти и роспуске парламента
Военные заявили, что взяли власть в стране под свой контроль на два года.
Военные заявили, что взяли власть в стране под свой контроль на два года.
КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара
Генерал заявил о переходе власти в стране к военным и начале переходного периода.
«Режим
По его словам, в связи с отстранением от власти
«На территории страны вводится режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Воздушное пространство будет закрыто на сутки», — сказал Авад бен Ауф. Он добавил также, что международный аэропорт Хартума не будет принимать и отправлять рейсы также в течение 24 часов.
При этом судебные органы продолжают работать в обычном режиме, указал министр.
Трансляцию официального заявления вел в прямом эфире телеканал Al Jazeera.