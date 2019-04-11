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12Военный переворот в Судане
15:19 (мск), источник: ТАСС

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти и роспуске парламента

Военные заявили, что взяли власть в стране под свой контроль на два года.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти и приостановлении конституции, а также о роспуске действующих органов власти, включая парламент. Соответствующее заявление было зачитано в прямом эфире суданского государственного телевидения. Находившийся у власти в стране 30 лет аль-Башир «находится в руках армии».

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Генерал заявил о переходе власти в стране к военным и начале переходного периода.

«Режим по-прежнему не отвечает [на имеющиеся проблемы], поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», — сказал генерал.

По его словам, в связи с отстранением от власти аль-Башира сформирован военный совет. В стране сроком на три месяца вводится чрезвычайное положение.

«На территории страны вводится режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Воздушное пространство будет закрыто на сутки», — сказал Авад бен Ауф. Он добавил также, что международный аэропорт Хартума не будет принимать и отправлять рейсы также в течение 24 часов.

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При этом судебные органы продолжают работать в обычном режиме, указал министр.

Трансляцию официального заявления вел в прямом эфире телеканал Al Jazeera.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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