Министр обороны Судана официально объявил о смене власти
Авад бен Ауф также заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения.
Авад бен Ауф также заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны Судана Авад бен Ауф в телевизионном обращении в четверг заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар
Также бен Ауф объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. Все
Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует он сам.
Между тем CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах страны сообщил об аресте