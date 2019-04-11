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15:44 (мск), источник: Интерфакс

Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

Авад бен Ауф также заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Источник: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр обороны Судана Авад бен Ауф в телевизионном обращении в четверг заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир.

По его словам, аль-Башир в настоящий момент помещен «в безопасное место».
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Также бен Ауф объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. Все контрольно-пропускные пункты и пограничные посты в Судане будут закрыты до дальнейших распоряжений.

Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует он сам.

Между тем CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах страны сообщил об аресте премьер-министра Судана Мохаммада Тахира Айлы, главы правящей партии Судана «Национальный конгресс» Ахмеда Харуна, экс-министра обороны Абделя Рахима Мохамеда Хуссейни и десятков чиновников. При этом CNN отметил, что Харун разыскивается Международным уголовным судом (МУС).

Президент Судана Омар аль-Башир | Источник: AP
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11:27 (мск)© Ньюстюб
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